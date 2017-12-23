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"UBP tek başına geliyor..."

Lefkoşa milletvekili adayı, Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu, UBP’nin 7 Ocak seçimlerinden tek başına iktidar olarak çıkacağını, güçlü ve deneyimli kadrosu ile halkın önünü açacak projelere imza atacağını söyledi.

"UBP tek başına geliyor..."

Lefkoşa milletvekili adayı, Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu, UBP’nin 7 Ocak seçimlerinden tek başına iktidar olarak çıkacağını, güçlü ve deneyimli kadrosu ile halkın önünü açacak projelere imza atacağını söyledi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 19:10
"UBP tek başına geliyor..."
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa milletvekili adayı, Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu, UBP’nin 7 Ocak seçimlerinden tek başına iktidar olarak çıkacağını, güçlü ve deneyimli kadrosu ile halkın önünü açacak projelere imza atacağını söyledi. Seçim gezilerini sürdüren Olgun Amcaoğlu, ziyaret ettiği yerlerde, UBP’nin iktidarda olduğu dönemlere ilişkin icraatları hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Gittiği yerlerde yoğun bir ilgiyle karşılanan Olgun Amcaoğlu, UBP’nin deneyimli ve güçlü kadrosu ile 7 Ocak seçimlerinden tek başına iktidar olarak çıkacağını vurguladı.

“REFOMLARIN TEMELİ 2009 UBP HÜKÜETİ DÖNEMİNDE ATILDI”

Kamu maliyesinde yaşanan olumlu gelişmelere işaret eden UBP Lefkoşa milletvekili adayı, Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu, kamu maliyesinde yaşanan olumlu gelişmelerin, 2009’da tek başına göreve gelen UBP hükümeti döneminde başaltına reformların sonucu olduğunu kaydetti. belirterek, “Ülkenin önünü açacak projelere imza atacağız Olgun Amcaoğlu, yerel gelirlerin arttığını, bunun nedeninin, UBP 2009’da tek başına iktidara geldiğinde2010-2012 dönemi kapsayan 3 yıllık ekonomik protokolle atılmaya başlanan temellere dayandığını belirterek, şöyle konuştu:

“KAMU MALİYESİ 10 AYDIR DIŞ FİNANSMANA İHTİYAÇ DUYMUYOR”

“O günden bu güne geçen 7 yıllık sürede, aradaki UBP hükümetlerinin olmadığı dönemlerde aksamalara ve reformlarda yaşanan düşüşlere rağmen, temeli 2010-2012 döneminde yapılmış olan ekonomik protokolle atılmış olan reformlar sonucu kamu maliyesi 2016’da ilk kez yüzde 22 dolayında artış verdi. 180 milyon TL’lik bütçe açığından 18 milyon TL aşağı çekildi. Devamında her ay kamu maliyesi yüzde 18-22 arasında artı verdi. Bugün geldiğimiz noktada, kamu maliyesi yaklaşık 20 milyon gibi bir artı vererek, 10 aydır herhangi bir dış finansman kaynağına ihtiyaç duymadan finanse ediliyor.” Olgun Amcaoğlu, reformlarla birlikte teknik altyapının da hazırlandığını, bazı mevzuat değişikliğinin yapıldığını belirterek, temeli 2009’da atılan adımlarla, kayıt dışı ekonomiye müdahale edilme şansı olduğunu, hizmet sektöründe ilerleme yaşandığını, ilk özelleştirmenin meyvesini vermeye başladığını, turizm teşvik mevzuatının 1 Ocak 2017’de yenilendiğini anlattı. Hükümetin attığı adımlarla, lokomotif sektör turizm ve yüksek öğretimde ciddi ilerleme yaşandığını, bir milyon turist hedefinin aşıldığını, öğrenci yasının 100 bini geçtiğini belirten Olgun Amcaoğlu, ülkedeki tüm ilerlemelerin, yeniliklerin altında UBP hükümetlerinin imzası olduğunu, yeni dönemde, daha güçlü projelerle yine halkın hizmetinde olacaklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Olgun Amcaoğlu.
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