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UBP Tatar’ın Genel Başkanı Seçildiğini karara bağladı

PARTİ MECLİSİ İÇİN OY SAYIMI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPILACAK

UBP Tatar’ın Genel Başkanı Seçildiğini karara bağladı

PARTİ MECLİSİ İÇİN OY SAYIMI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPILACAK

31 Ekim 2018 Çarşamba 12:17
UBP Tatar’ın Genel Başkanı Seçildiğini karara bağladı

 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultay Divanı, Ersin Tatar’ın UBP Genel Başkanı seçildiğini karara bağladı.
UBP Kurultay Divan üyeleri, UBP Merkez Binasında Kurultayın ikinci turuna yönelik gerçekleştirdikleri toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
TÖRE: “DİVAN TATAR’IN GÖREVE BAŞLAYABİLECEĞİNE KARAR VERDİ”
Divan Başkanı Zorlu Töre, divanın, Ersin Tatar’ın UBP Genel Başkanlığı görevine başlayabileceğine karar verdiğini ve Parti Meclisi için oy sayımının da önümüzdeki günlerde divan kararıyla yapılacağını açıkladı.
Ulusal Birlik Partisi Kurultay Divan Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, UBP’nin 21. Olağan Genel Kurultayı Başkanlık seçiminde, Hüseyin Özgürgün ve Ersin Tatar’ın 2. Tura kaldığını ardından da Hüseyin Özgürgün’ün dün yazılı beyanda bulunarak, 2. Tura katılmayacağını ifade ettiğini anımsattı.
Töre, bu şartlarda kurultayın 2. Turuna gerek kalmadığını ifade ederek, Ersin Tatar’ın UBP Genel Başkanı seçildiğinin Divan tarafından karara bağlandığını duyurdu.
“PARTİ MECLİSİ ÜYELERİNİN SAYIMI EN KISA SÜREDE YAPILACAK”
Parti Meclisi üyelerinin sayımının ise en kısa sürede yapılacağını ve 1. Kurultayın böylece tamamlanacağını dille getiren Töre, Ersin Tatar’ın bugünden itibaren UBP Genel Başkanlığı görevine başlayabileceğini belirtti.
OĞUZ: “UBP GENEL BAŞKANI RESMEN ERSİN TATAR”
UBP milletvekili Dursun Oğuz ise, divanın bugün verdiği kararla, UBP Genel Başkanının resmen Ersin Tatar olduğunu söyledi.
Kurultay sürecinin de her zaman söyledikleri gibi birlik ve beraberlik içerisinde, UBP’ye yaraşır şekilde gerçekleşmesinden dolayı tüm adaylara ve katkı koyanlara teşekkür eden Oğuz, “Kazanan UBP olmuştur” dedi.
Oğuz, Tatar’ın Genel Başkan olmasıyla UBP’nin daha ileriye gitmesi için herkesin katkı koymaya hazır olduğunu belirterek, yeni sürecin herkese hayırlı olmasını diledi.
TATAR: “KURULTAY GERİDE KALDI, ARTIK PARTİNİN DAHA İYİ GÜNLER GÖRMESİ VE KKTC’YE HİZMET İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”
UBP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar ise, kurultay divanına çok zor bir süreci iyi yönetmeleri, UBP’nin birlik ve beraberliği, güvenilir bir sonuç çıkması için çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.
Hüseyin Özgürgün’ün dünkü kararına teşekkürlerini yineleyen Tatar, “bundan sonra da mutlaka birlikte çalışacağız, kendisi bizlere katkılarını sürdürecektir” dedi.
Tatar, UBP’nin birlik ve beraberliği için çalışacağını, makamların geçici olduğunu, şu anda kendisinin devraldığını ve bu bayrak yarışında tüm deneyim, birikim ve çalışma azmiyle UBP’ye değerli hizmetler verme fırsatı bulacağından çok mutlu olduğunu vurguladı.
“Çocuk yaşlardan beri böyle bir özlemim vardı. Siyasete girmek ve başarılı olmak. 20 yıldır siyasetin içerisindeyim, 10 yıldır milletvekiliyim, 3 dönem seçim kazandım, 5 yıla yakın Maliye Bakanlığı yaptım, önceki kurultayda iyi performansıma rağmen seçilemedim ama hiçbir zaman yarıştan kopmadım” diyen Tatar, her zaman UBP için çalıştığını belirtti ve günün sonunda ulaştığı bu sonuç için de herkese yürekten teşekkür etti.
Tatar, kurultayın geride kaldığını, artık partisinin daha iyi günler görmesi için ve KKTC’ye hizmet için çalışacaklarını vurguladı. 
 


Son Güncelleme: 31.10.2018 15:35
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