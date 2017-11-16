UBP seçime hazır

18 Kasım Cumartesi günü aday adaylarını 12 bin üyenin önüne çıkarmaya hazırlanan UBP’de hazırlıklar tamamlandı.

SEÇİM ATATÜRK’TE: UBP’nin aday sıralama seçimi Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak. Sabah saat 08.00’de başlayacak oy verme işlemi, akşam 20.00’de sona erecek. UBP’de oylar elle sayılacağı için, kesin sıralamanın 19 Kasım Pazar günü açıklanması bekleniyor

YSK DEVREDE: Yüksek Seçim Kurulu, Siyasi Partiler Yasası gereği UBP kurultayında aktif olarak görev olacak. Oy verme işleminde, Divan Başkanlığını Cemal Bulutoğluları, üyelikleri ise Şefik Aşçıoğulları, İbrahim Urcan, Atila Mahmutoğlu, Hasan Sadıkoğlu, Gürcan Erdoğan ve Mehmet Özçelik üstlenecek

KONTENJANLAR BELLİ: Lefkoşa’da 1’nci sırada Hüseyin Özgürgün, 4’üncü sırada Savaş Atakan 8’inci sırada Olgun Amcaoğlu, Mağusa’da 3’üncü sırada Resmiye Eroğlu Canaltay, 5’inci sırada Hakan Dinçyürek, Girne’de 3’üncü sırada Özdemir Berova, 5’inci sırada da Bulut Akacan kontenjan olarak seçmenin karşısına çıkacak

Ulusal Birlik Partisi’nde, 18 Kasım Cumartesi Günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak aday belirleme seçimi için hazırlıklar tamamlandı.

Yaklaşık 12 bin kişinin üye olduğu UBP’de, en az 10 bin kişinin aday belirleme seçimine katılması bekleniyor.

Sabah 08.00’de başlayacak oy verme işlemi, akşam 20.00’ye kadar sürecek. 12 saat sürecek oy verme işleminin ardından, sayım elde yapılacak. UBP Parti Meclisi’nin aldığı karar gereği, optik okuyucu kullanılmayacak.

YSK devrede

Siyasi Partiler Yasası kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu da, etkin bir şekilde UBP seçimlerinde görev alacak. Üye tespiti, oy kullanımı ve oy sayımı aşamalarında, YSK temsilcileri aktif bir şekilde salonda görev alacak.

Havadis’e ulaşan bilgilere göre, sandık görevlileri de dahil, yaklaşık 30 Yüksek Seçim Kurulu görevlisi salonda hazır bulunacak. YSK, yüksek mahkeme üyesi bir kişi tarafından temsil edilecek.

Divan Başkanı Bulutoğluları

Ulusal Birlik Partisi’nde, 18 Kasım’da yapılacak aday belirleme seçim sürecini, Cemal Bulutoğluları başkanlığındaki divan yürütecek.

Bulutoğluları’nın yanı sıra, Şefik Aşçıoğulları, İbrahim Urcan, Atila Mahmutoğlu, Hasan Sadıkoğlu, Gürcan Erdoğan ve Mehmet Özçelik üye olarak divanda görev yapacak.

Rakamlar belli…

12 bin UBP üyesi, 12 saat boyunca, ada genelindeki aday sıralaması için oy kullanacak. UBP’de yeri garanti olan tek isim, Lefkoşa 1’inci sıra adayı Genel başkan Hüseyin Özgürgün.

UBP’li üyeler, Lefkoşa’da 8, Mağusa’da 6, Girne’de 5, Güzelyurt’ta 2, İskele’de 2, Lefke’de de 1 kişiye oy verecek.

Aday adayları, toplamda aldıkları oya göre sıralanacak. Cinsiyet kotası nedeniyle 15 kadın adayın yeri garanti. Bu da ilçelerde, etkili bir çok ismin liste dışında kalabileceğinin işareti.

Kontenjan sıraları belirlendi

Ulusal Birlik Partisi’nin kontenjan adaylarının sayı ve yerleri belirlendi. Partiden yapılan açıklamada, ilçelere göre dağılım şöyle:

Lefkoşa: 1 – 4 – 8, Mağusa: 3, 5, Girne: 3 – 5… İskele, Güzelyurt ve Lefke İlçelerinde kontenjan kullanılmayacağını belirten UBP Merkez Yönetim Kurulu açıklamasına göre Genel Başkan 10 kontenjan adayından 7’sini kullanarak üç kontenjan hakkını da üyelerin takdirine bıraktı.

Lefkoşa’da 1’inci sırada Hüseyin Özgürgün, 4’üncü sırada Savaş Atakan, 8’inci sırada ise başbakanlık müsteşarı Olgun Amcaoğlu, Mağusa’da 3’üncü sırada Resmiye Eroğlu Canaltay, 5’inci sırada Hakan Dinçyürek, Girne’de 3’üncü sırada Bulut Akacan, 5’inci sırada da Özdemir Berova kontenjan olarak seçmenin karşısına çıkacak.

Demokrasi şöleni

Ulusal Birlik Partisi aday adayları, listede aktif olarak yer almak için yoğun bir propaganda dönemi geçiriyor.

Sosyal medya ve UBP üyelerine ulaşarak propagandalarını sürdüren adaylar, Atatürk Spor Salonu avlusunda da boy göstermeye hazırlanıyor.

Bir çok adayın “seçim çadırı” kurarak, yemek ve promosyon dağıtmaya hazırlandığı öğrenildi. UBP üyesinin gözüne girerek, hem aday olmak, hem de listelerde üst sıralarda yer almak isteyen aday adayları kesenin ağzını açtı.

Ön sıralarda kadınlar

Kota nedeniyle 15 kadın adayın kesin olarak listede yer alması, belirlenecek aday listelerinde de kadınların kesin olarak üst sıralarda yer almasına yol açacak.

UBP’yi yakından takip eden gözlemciler, “Nasıl olsa kadınlar kesin aday denilerek, üye sandıkta kadınlara oy verecek” saptamasında bulundu.

Oğuz: Demokrasi şölenine hazır olun

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, UBP’nin kendine yakışan bir demokrasi şölenine hazır olduğunu söyledi. Oğuz, şeffaf ve güvenilir bir aday belirleme süreci için, UBP’nin tüm hazırlıklarını tamamladığını vurguladı.

UBP’nin “üyesi ile var olduğunu” anımsatan Oğuz, 12 bin üyenin, ada genelinde yüzde 7 seçmene denk geldiğini hatırlatarak, “Cumartesi günü yaşanacak demokrasi şöleni, aynı zamanda UBP’nin en güçlü seçim startı da olacak. Üyemiz, bayrama gelir gibi seçime gelsin ve gücümüzü herkese göstersin” dedi.

Oğuz, hazırlıkların tamamlandığına işaret ederek, 12 saat sürecek oy verme işleminin ardından, divanın oy sayımını 19 Kasım Pazar günü tamamasını beklediklerini anlattı.

Genel merkezin sorunsuz bir şekilde oy verme işlemlerinin tamamlanması için tüm hazırlıkları bitirdiğini belirten Oğuz, “UBP kendine yakışan bir olgunlukta seçimini yapacak. Biliyoruz ki, aday olan da, aday listesine giremeyen de UBP’ye hizmet etmeye devam edecek. Bu olgunluğu yakalamış bir partiyiz. Sonuçlar şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadesini kullandı.