UBP Parti Meclisi seçimi oy sayımı sürüyor

OY SAYIMININ SAAT 01.00 SIRALARINDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 21. Kurultayı çerçevesinde geçen hafta yapılan Parti Meclisi seçiminde kullanılan oyların sayımı sürüyor. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda sabah saatlerinde başlayan oy sayımının gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

UBP Kurultay Organizasyon Sorumlusu Musa Akgüney, TAK’a yaptığı açıklamada, Lefkoşa ilçesi sayımının tamamlanmak üzere olduğunu, ardından Gazimağusa’ya geçileceğini ve sırayla diğer ilçelerin sayımlarının yapılacağını söyledi.

Sayım yapıldıkça sonuçların salondaki dev ekrana yansıtıldığını ve sürekli güncellendiğini belirten Akgüney, sonuçların buradan da takip edilebileceğini belirtti. Akgüney, sayımın saat 01.00-01.30 sıralarında tamamlanabileceğini kaydetti.