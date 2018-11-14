UBP Parti Meclisi Genel Sekreteri Seçiyor

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, Parti Genel Sekreteri’ni seçmek için toplandı.

Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki UBP binasında saat 15.00’te başlayan toplantıda yapılacak seçim için Dursun Oğuz ile Hasan Taçoy aday oldu.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, seçim öncesi yaptığı konuşmada, yeni Genel Sekreteri seçmek için toplandıklarını belirterek, seçimin hayırlı olmasını diledi.

Son dönemlerde, bir çok yanlış gördüklerini ve bunları dile getirdiklerini ifade eden Tatar, bu maksatla UBP’nin sesinin kesilmeye çalışıldığını söyledi.

Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nde bütün müdürlerin değiştirildiğini söyleyerek, bu durumu eleştirdi ve hükümeti 825 milyon bütçe açığı varken israf yapmakla suçladı.

