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UBP Parti Meclisi belirlendi

UBP Parti Meclisi belirlendi

04 Kasım 2018 Pazar 09:52
UBP Parti Meclisi belirlendi

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 27 ve 27 Ekim’de yapılan 21. Olağan Kurultayı’nda parti meclis üyeliklerine seçilenler, dün gece geç saatlere kadar süren sayımla belirlendi.
Genel Başkanlık için dört adayın yarıştığı ve 7 bin 2 üyenin oy kullandığı kurultayda, hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamadığı için seçim ikinci tura kalmış ancak en çok oyu alan ikinci aday Hüseyin Özgürgün yarıştan çekildiğini açıklayınca, en çok oyu alan Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar, UBP Genel Başkanı seçilmişti.

UBP 21. Olağan Kurultayı’nın Divan Başkanı Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, TAK muhabirine parti meclisi üyeliklerini kazanan adayları aldıkları oy sırasına göre açıkladı.

UBP Parti Meclisi şu isimlerden oluştu:
LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİ KAZANAN ADAYLAR:
Aydın Soyer, Ahmet Savaşan, Aydın Amca, Nurcan Yardımcı, Mehmet Özçelik, Halil Esendağlı, Hüseyin Paşa, Hakan Fellahoğlu, Erdoğan Mani, Kemal Oktar, Ata Satur, Fikret Çavuşoğlu, Cemal Bulutoğluları, Ahmet Akbil, Süreyya Gürses, Mevlüt Osmanoğlu
UBP LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİ KADIN KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAYLAR:
Selin Candemir, Fisun Özsun, Özlem Uzun Sefer
UBP LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİ GENÇLİK KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAYLAR
Özdemir Özerem, Mehmet Aktunç, Kemal Özekmekçi
GAZİMAĞUSA PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİ KAZANAN ADAYLAR
Meryem Boyacı, Gürsel Uzun, Dilaver Bilgen, Hasan İşlek, Raşit Şah, Recai Ergün, Özgür Dedeoğlu, Cenk Özyalçın, Hilmi Öztemiz, İlter Tekbıyık, Bülent Bebek, Haldun Dolu, Ergin Tuğaç
KADIN KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAYLAR
Eylem Dolmacı, Feriha Yiğittürk, Elif Abiç
GENÇLİK KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAYLAR
Murat Uzun, Özder Fidaner, Mehmet Topçu
GİRNE PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİ KAZANAN ADAYLAR
Selim Gökbörü, Bülent Kutay, Halit Soytürk, Cafer Barutcuzade, Sultan Sonay, Yalçın Koçyiğit, Hasan Uzun, Hüseyin Kayım, Atila Mahmutoğlu, Mehmet Ayder
İSKELE PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİ KAZANAN ADAYLAR
Selahattin Güngör, Şahin Avcıl, Ali Nazif, Cahit Falyalı, Halil İbrahim Orun
KADIN KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAY
Canan Mimar
GÜZELYURT PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİ KAZANAN ADAYLAR
Ali Kandulu, Ali Fikri Özler, Türel Özdaş Tüm, Süleyman Aldağ
GENÇLİK KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAY
Fuat Ozan
LEFKE PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİ KAZANAN ADAYLAR
Kenan Örgen, Mehmet Zafer
KADIN KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAYLAR:
Sonay Lord
GENÇLİK KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAY:
Mustafa Çaluda
 

Son Güncelleme: 04.11.2018 13:11
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