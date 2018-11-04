UBP Parti Meclisi belirlendi

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 27 ve 27 Ekim’de yapılan 21. Olağan Kurultayı’nda parti meclis üyeliklerine seçilenler, dün gece geç saatlere kadar süren sayımla belirlendi.

Genel Başkanlık için dört adayın yarıştığı ve 7 bin 2 üyenin oy kullandığı kurultayda, hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamadığı için seçim ikinci tura kalmış ancak en çok oyu alan ikinci aday Hüseyin Özgürgün yarıştan çekildiğini açıklayınca, en çok oyu alan Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar, UBP Genel Başkanı seçilmişti.

UBP 21. Olağan Kurultayı’nın Divan Başkanı Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, TAK muhabirine parti meclisi üyeliklerini kazanan adayları aldıkları oy sırasına göre açıkladı.

UBP Parti Meclisi şu isimlerden oluştu:

LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİ KAZANAN ADAYLAR:

Aydın Soyer, Ahmet Savaşan, Aydın Amca, Nurcan Yardımcı, Mehmet Özçelik, Halil Esendağlı, Hüseyin Paşa, Hakan Fellahoğlu, Erdoğan Mani, Kemal Oktar, Ata Satur, Fikret Çavuşoğlu, Cemal Bulutoğluları, Ahmet Akbil, Süreyya Gürses, Mevlüt Osmanoğlu

UBP LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİ KADIN KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAYLAR:

Selin Candemir, Fisun Özsun, Özlem Uzun Sefer

UBP LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİ GENÇLİK KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAYLAR

Özdemir Özerem, Mehmet Aktunç, Kemal Özekmekçi

GAZİMAĞUSA PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİ KAZANAN ADAYLAR

Meryem Boyacı, Gürsel Uzun, Dilaver Bilgen, Hasan İşlek, Raşit Şah, Recai Ergün, Özgür Dedeoğlu, Cenk Özyalçın, Hilmi Öztemiz, İlter Tekbıyık, Bülent Bebek, Haldun Dolu, Ergin Tuğaç

KADIN KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAYLAR

Eylem Dolmacı, Feriha Yiğittürk, Elif Abiç

GENÇLİK KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAYLAR

Murat Uzun, Özder Fidaner, Mehmet Topçu

GİRNE PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİ KAZANAN ADAYLAR

Selim Gökbörü, Bülent Kutay, Halit Soytürk, Cafer Barutcuzade, Sultan Sonay, Yalçın Koçyiğit, Hasan Uzun, Hüseyin Kayım, Atila Mahmutoğlu, Mehmet Ayder

İSKELE PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİ KAZANAN ADAYLAR

Selahattin Güngör, Şahin Avcıl, Ali Nazif, Cahit Falyalı, Halil İbrahim Orun

KADIN KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAY

Canan Mimar

GÜZELYURT PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİ KAZANAN ADAYLAR

Ali Kandulu, Ali Fikri Özler, Türel Özdaş Tüm, Süleyman Aldağ

GENÇLİK KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAY

Fuat Ozan

LEFKE PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİ KAZANAN ADAYLAR

Kenan Örgen, Mehmet Zafer

KADIN KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAYLAR:

Sonay Lord

GENÇLİK KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAY:

Mustafa Çaluda

