UBP MYK’sı belli oldu

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi saat 14:30’da Merkez Yönetim Kurulunu belirlemek üzere toplandı. 13 kişiden oluşan kurula 40 kişi aday oldu. Yoğun bir katılımla yapılan seçimde kazanan üyeler şöyle sıralandı:

Lefkoşa: Aydın Soyer, Ahmet Savaşan, Hakan Fellahoğlu

Gazimağusa: Cenk Özyalçın, Dilaver Bilgen, Özgür Dedeoğlu

Girne: Selim Gökbörü, Atilla Mahmutoğlu

İskele: Cahit Falyalı

Güzelyurt: Ali Kandulu

Lefke: Kenan Örgen

Kadın Kotası: Selin Candemir

Gençlik Kotası: Mehmet Aktunç

Seçim sonrası konuşma yapan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar katılan ve katkı koyan herkese teşekkür ederek, “birlikteliğimizle UBP kazanmıştır kaybeden yoktur” dedi.