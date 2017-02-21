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21 Şubat 2017 Salı 10:56

UBP Milletvekili Zorlu Töre, müzakere sürecine ilişkin konuşma yaptı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında yapılan güncel konuşmalar sırasında UBP Milletvekili Zorlu Töre de konuştu.

UBP Milletvekili Zorlu Töre, müzakere sürecine ilişkin konuşma yaptı.
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GÜNCEL KONUŞMALAR DEVAM EDİYOR…

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında yapılan güncel konuşmalar sırasında UBP Milletvekili Zorlu Töre de konuştu.

TÖRE

UBP Milletvekili Zorlu Töre, müzakere sürecine ilişkin konuşma yaptı.

Rum Meclisi’nin ENOSİS Plebisiti’ne yönelik kararını değerlendiren Töre, Rumların bu görüşlerinin yeni olmadığını, fanatik yaklaşımlarının devam ettiğini söyledi.

Töre, “Müzakere süreçleriyle zaman kaybına uğruyoruz. Yatırım eksikliklerine yol açıyor” dedi.

Annan Planı’ndan sonra zeminin değiştiğini, federal Kıbrıs’ın kurulamayacağının anlaşılması gerektiğini söyleyen Töre, ancak bazı çevrelerin farklı algılar yarattığını belirtti.

Töre,  “Federal çözüm arayışları ölünün gözünden yaş beklemektir” dedi.

TATAR

UBP Milletvekili Ersin Tatar ise, son ekonomik gelişmelere yönelik bir konuşma yaptı.

UBP Milletvekili Ersin Tatar güncel konuşmasında, küçük bir ekonomiye sahip KKTC’de ekonomiye yön verecek, yatırımların önünü açacak makro projelerden yoksun olunduğunu dile getirdi.

Ülke ekonomisinin küçük olduğunu bunu en iyi şekilde yönetmek gerektiğini söyleyen Tatar, kısır çekişmelerin yanlış olduğunu kaydetti.

Güney’de alınan Enosis plebisitiyle ilgili kararı da eleştiren Tatar, Rum lider Anastasiadis’in bu kararın meclisten geçmesine engel olmaya çalışabileceğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın tavrının doğru olduğunu ve sonuna kadar desteklediğini belirtti.

Halkın Güzelyurt’un verilmeyeceğine inanmasıyla oradaki ekonominin canlanmaya başladığını ifade eden Tatar, KKTC’nin her karış toprağına sahip çıkmak gerektiğini ve bunun için çalışacaklarını kaydetti.

Tatar, KKTC topraklarına sahip çıkılmasının önemine değindiği konuşmasında, Güney’de belli bir miktarın üzerinde ev alanlara vatandaşlık verildiğini söyledi.

Tatar, vatandaşların çoğunluğunun borçlanarak araba almasının ve uzun yıllar döviz zerinden taksit ödemesinin de yanlış olduğuna işaret ederek, bunun ülke ekonomisine olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

CANDAN

CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan ise, Lefke’nin ilçe olmasıyla ilgili konuşma yaptı.

Güzelyurt Hastanesi’nin mecliste bir kez daha gündem olduğunu anımsatarak, bu uzun sürecin ihale aşamasına gelmesi için tüm partilerin çalışması olduğunu söyleyen Candan, tüm sorunlara rağmen bugün temeli atma aşamasına gelen hastanenin hukuki sorun yaşamamasını ve Güzelyurt halkının yeniden hayal kırıklığına uğramamasını temenni etti.

Candan, Lefke’nin hak ettiği ilçe noktasına nihayet geldiğini ifade ederek, Lefke’ye kaymakam atanmasının da sevindirici olduğunu söyledi. Candan, Lefke’de var olan gümrük, sosyal sigorta gibi, işlevsiz kurumların da kısa sürede işlevsellik kazanmasını ve vatandaşların ilçe olma avantajını kullanabilmesini istedi.

Lefke’nin ilçe olmasının gereklerinin ne kadarının yerine getirildiğiyle ilgili sorular soran Candan, hükümetin bu konudaki sorularına cevap vermesini talep etti.

Candan, Güzelyurt-Lefke yolunun ne zaman tamamlanacağını sorarak konuşmasını tamamladı.


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