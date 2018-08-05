UBP Milletvekili Tatar’dan Hükümete Eleştiri!

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda yeni ve hassas bir döneme girildiğini kaydederek, hükümete, “Görevinizi layıkıyla yerine getirin, halkın moralini bozacak, devlete, ülkeye inancını sarsacak davranışlardan kaçının ya da istifa edin” diyerek seslendi.

“Kimsenin beklemeye hali kalmadı” diyen Tatar, hükümeti “bilgisiz ve ilgisiz olmakla, hata yapmakla” suçladı.

Tatar, yazılı açıklamasında, “Hükümet dövizdeki ve enflasyondaki artış karşısında ortaya çıkan sıkıntıları sadece seyretmekte, zamdan başka herhangi bir tedbir ortaya koymamaktadır. Servet kaybı ve borç ödemelerinde oluşan sıkıntıları giderici, üretimi artırıcı, piyasayı canlandırıcı tedbirlerin alınması beklenirken, hükümetin kimi bakanı tatilde, kimi bakanı şahsi işler peşinde, kimisi ise yaz uykusunda” ifadelerini kullandı.

Ankara ile yapılması zorunlu olan görüşmenin henüz gerçekleştirilemediğini söyleyen Tatar, “Oysa bütçe açığının ortadan kaldıracak, çeşitli kesimlerin ihtiyacı olan nakit kaynağın ülkemize girmesini sağlayacak kredi alımı şart” dedi.

Tatar, ülkede reformlara ağırlık verilmesinin de artık kaçınılmaz olduğunu belirtti.

