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UBP Milletvekili Tatar: “Türk Tarafı, Rum Tarafının Oynamakta Olduğu Oyunu Bozmalı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar,   Kıbrıs Türk tarafının ivedi olarak Rum tarafının Kıbrıs konusunda oynamakta olduğu oyunu bozması gerektiğini belirtti.

UBP Milletvekili Tatar: “Türk Tarafı, Rum Tarafının Oynamakta Olduğu Oyunu Bozmalı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar,   Kıbrıs Türk tarafının ivedi olarak Rum tarafının Kıbrıs konusunda oynamakta olduğu oyunu bozması gerektiğini belirtti.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 12:53
UBP Milletvekili Tatar: “Türk Tarafı, Rum Tarafının Oynamakta Olduğu Oyunu Bozmalı”

 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar,   Kıbrıs Türk tarafının ivedi olarak Rum tarafının Kıbrıs konusunda oynamakta olduğu oyunu bozması gerektiğini belirtti.

UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada, “Son açıklamalarla ortaya çıkmıştır ki, Rum lider Anastasiadis’le Cumhurbaşkanı Akıncı arasında hangi tarihte sunulan belgenin asıl Guterres Çerçevesi olduğu ve Guterres Çerçevesi’nde yazılanların ne anlama geldiği konularında bile derin görüş ayrılıkları bulunmaktadır” ifadelerine yer vererek iki tarafın çerçevenin ne olduğu konusunda bile anlaşamadığını kaydetti.

“Bu da Rumlarla bir anlaşmadan çok uzak olduğumuzu göstermektedir. Dolayısıyla gereğini yapmalı ve Rumların peşinde sürüklenmekten kurtulmalıyız” diyen Tatar, Anastasiadis’in ülkesindeki bir gazeteye Kıbrıs konusunda yaptığı son açıklamaları her Kıbrıs Türkü’nün dikkatle okuması gerektiğini belirtti.

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Tatar, Anastasiadis’in açıklamalarıyla ilgili şu yorumda bulundu:

“Rum lider bizleri azınlık olarak gördüğünü açıkça ifade etmekte ve ‘Türk istekleri ile nüfusu daha küçük olan toplumun imtiyazlı toplum haline geleceği ve nüfusu fazla toplumu kontrol edeceği bir rejime doğru sürükleme eğilimi vardır.  Eğer Türk isteklerine evet dersek çoğunluk yönetir azınlık garanti edilir anlayışı çoğunluk yönetilirse dönüştürecektik’ demektedir.

Rum lider bu anlayışıyla siyasi eşitliği reddetmekte, Türk tarafının yönetime etkin katılım isteğine karşı çıkmaktadır.”

Tatar, Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Akıncı’dan farklı olarak 4 Temmuz’da sunulan belgenin Gutterres Çerçevesi olarak kabul edilmesi gerektiğini savunduğuna da işaret etti.

Son Güncelleme: 30.05.2018 16:31
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