UBP Milletvekili Tatar Parti Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Tatar, UBP yönetimine “Siyasi Partiler Yasası ve demokrasi kültürünün gereğinin yerine getirerek kurultay tarihinin ivedilikle belirlenmesi için adım atmaları” çağrısında bulundu.

Tatar açıklamasında özetle şunları kaydetti:

“KKTC’nin en köklü demokratik kurumlarından olan UBP’nin yönetim yaklaşımını değiştirerek, özüne döndürmek, parti tavanı ve tabanı arasında oluşan keskin mesafeyi kaldırarak, uyum içinde yeniden bir olmak, partimize emek vermiş, harcında temel tuğla olmuş, ancak, kırılarak, küstürülerek, uzaklaştırılmış değerlerimizle, yeniden bütünleşmek, belli sebepler ile partimize ilgisini kaybetmiş genç beyinleripartimize geri kazandırmak, yurt dışında yaşayan, ancak, yürekleri KKTC için atan insan kaynağımızla gönül bağı kurmak, toplumsal değerlere sahip çıkışı, özverili insan dokusu ve ülkemizin her yanında, örgütlü gücü ile var olan Ulusal Birlik Parti’mizin, yenilikçi imzalarla, dün olduğu gibi bugün de ülkemizin geleceğinde söz sahibi olması için adayım”

Açıklamasında, döviz piyasalarındaki sıra dışı hareketliliğin ve enflasyon oranlarındaki yükselişin olumsuz etkilerine işaret eden Tatar, hükümetin krize yönelik tavrını eleştirdi.

Kıbrıs sorununa da değinen Tatar, Türkiye’nin garantörlüğü yerine, dünya güçleri tarafından ortaya atılan güvenlik önlemleri ile Kıbrıs Türkleri’nin güvende olacağına inanmadığını da belirtti.

Tatar, “20 Temmuz öncesi yaşadığımız karanlığı unutmamalı, Anavatan Türkiye ile yürümeliyiz. Hükümetler, mazeret değil, çözüm üretmek için kurulmalı, üretimi teşvik edici tedbirler ivedilikle alınmalıdır. Yıllardır, sözde yapıldığı söylenilen reformlar gerçekten yapılmalı, kamusal yapı derlenmelidir” ifadelerini kullandı.