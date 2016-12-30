



UBP MİLLETVEKİLİ TATAR, KTÖS ’Ü KINADI

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar, üyelerine dağıttığı yeni yıl ajandaları nedeniyle Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) kınadı.

Yazılı bir açıklama yapan Tatar, “Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yöneticilerinin, ülke halkı olarak en fazla birlik, beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçilirken bu anlayışa tam ters bir tutumla ajanda hazırlaması asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Sendika yöneticilerini eleştiren Tatar, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde ve kendi devletini kurma sürecinde etkin rol oynayan Kıbrıs Türk öğretmeni sendika yöneticilerinin bu davranışlarını asla benimseyemez.

Eminim ki ülkesini seven Atatürkçü Kıbrıs Türk öğretmeni bir an önce toplumsal birliğimize katkı sağlayacak, tüm siyasi çevrelere ve görüşlere saygılı davranacak tüm siyasi partilere eşit mesafede duran bir sendika yönetimi için üzerine düşenin ne olduğunu saptayacak ve gereğini yerine getirecektir.”