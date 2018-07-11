banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93927
ALTIN
191.316
DOLAR
4.7579
STERLİN
6.2913
EURO
5.5739
Geri gelip teslim oldu
GERİ GELİP TESLİM OLDU
Bir tecavüz vakası daha
BİR TECAVÜZ VAKASI DAHA
İşcan hırsızlıktan yakalandı
İŞCAN HIRSIZLIKTAN YAKALANDI
25 Yaşındaki Abdülvahap Önar Kaldığı Otelin 4. Katından Düşerek Yaşamını Yitirdi
Kaldığı otelin 4.katından düştü!
banner282
Flaş Haber
Bir tecavüz vakası daha
Kapat

UBP Milletvekili Tatar: “Erdoğan’ın İlk Ziyaretlerini Azerbaycan ve KKTC’ye Yapmasının Stratejik Anlamı Çok Değerli”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa  Milletvekili Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın  yeni görev dönemindeki  ilk ziyaretlerini Azerbaycan ve  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapmasının stratejik anlamının çok değerli olduğunu vurguladı.

UBP Milletvekili Tatar: “Erdoğan’ın İlk Ziyaretlerini Azerbaycan ve KKTC’ye Yapmasının Stratejik Anlamı Çok Değerli”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa  Milletvekili Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın  yeni görev dönemindeki  ilk ziyaretlerini Azerbaycan ve  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapmasının stratejik anlamının çok değerli olduğunu vurguladı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:13
UBP Milletvekili Tatar: “Erdoğan’ın İlk Ziyaretlerini Azerbaycan ve KKTC’ye Yapmasının Stratejik Anlamı Çok Değerli”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa  Milletvekili Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın  yeni görev dönemindeki  ilk ziyaretlerini Azerbaycan ve  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapmasının stratejik anlamının çok değerli olduğunu vurguladı.
Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklama ile, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti ve ziyaret sırasında yaptığı açıklamaları değerlendirdi.
Tatar,  Erdoğan’ın, Kıbrıs konusunun milli bir dava olduğu, ve  Kıbrıs Türkü’nün milli gelirini 2 katına çıkarmayı hedefledikleri yönündeki, açıklamalarına dikkat çekerek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu mesajların kıymetini iyi bilmeliyiz” dedi.
Tatar,  Erdoğan’ın  Kıbrıs konusunda çok net konuştuğunu ve  Rum oyunlarına ve hayallerine pabuç bırakılmayacağını net bir şekilde ifade ettiğini vurgulayarak,  Erdoğan’ın Kıbrıs’ta Rum zihniyetinin aradan geçen bir yılda değişmediğini vurgulamasının Türkiye’nin yeni yol haritasına sıcak baktığını gösterdiğini belirtti.
Türkiye ile  birlikte  artık Rum’un Kıbrıs Türk halkını  çözümsüzlüğün mağduru pozisyonunda tutmasına isyan etmek gerektiğini,  Rum’un Kıbrıs Türk halkını  masada tutarak haklarını  gasp etmesine “dur” diyebilme cesaretini ortaya koymak gerektiğini ifade eden Tatar, “Burada görev en başta Sayın Cumhurbaşkanı’na ve Meclisimize düşmektedir” dedi.
Tatar,Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Türkü’nün bugünkü gelir seviyesinin iki katına çıkarılacağı yönündeki sözünün  çok ciddi bir şekilde takip edilmesi , gereği yapılması  ve Türkiye’den de taahhüt ettiği desteği yerine getirmesinin talep edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nden,  reform niteliğindeki  yasaların bir an önce çıkması, yatırım olanaklarının sağlanması, Türkiye’den gelen suyun tarımda kullanılmasına yönelik plan ve program yapılması gerektiğini belirtti.
Türkiye’den kabloyla  elektrik enerjisi getirilmesi projesine gereken ağırlık verilirken, alternatif , yenilenebilir enerji temini konusunda da gereken adımların süratle atılması gerektiğini kaydeden Tatar, “Yapacak çok şey vardır. Şimdi çalışma, ülkemizi daha ileri götürme zamanıdır. Bunu yapamayacak olanlar, yapmaya niyeti bulunmayanlar bir tarafa çekilmeli, yapacak olanların, çalışacak olanların önü açılmalıdır” ifadelerini kullandı.
Tatar, Türkiye  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsında Anavatan Türkiye’ye, Kıbrıs milli davasına verdiği destek ve Kıbrıs Türk halkının kalkınması için ortaya koyduğu vizyon dolayısıyla teşekkür etti.
 


banner288
Son Güncelleme: 11.07.2018 12:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brtk Müdürü Özkurt, Çağdaş Ve Demokratik Bir Toplumun Göstergesinin Özgür Bir Basın Olduğunu Vurguladı
Brtk Müdürü Özkurt, Çağdaş Ve Demokratik Bir Toplumun Göstergesinin Özgür Bir Basın Olduğunu Vurguladı
Yyk Başkanı Üstün Tüm Basın Emekçilerinin Basın Gününü Kutladı
Yyk Başkanı Üstün Tüm Basın Emekçilerinin Basın Gününü Kutladı
Girne Belediye Başkanı Güngördü Yardımsever Kadınlar Birliği İle Görüştü
Girne Belediye Başkanı Güngördü Yardımsever Kadınlar Birliği İle Görüştü
2017 Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algı Raporu Açıklandı
2017 Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algı Raporu Açıklandı
Güç – Sen, Yapılan Zamları Eleştirerek Süratle Vergi Reformuna Gidilmesini İstedi
Güç – Sen, Yapılan Zamları Eleştirerek Süratle Vergi Reformuna Gidilmesini İstedi
Sol Hareket: “hükümetin Bir Ekonomi Politikası Yok Ve Ekonomik Kriz Karşısında Hükümetin Acizliğinin Faturasını Halk Ödemek Zorunda Bırakılıyor”
Sol Hareket: “hükümetin Bir Ekonomi Politikası Yok Ve Ekonomik Kriz Karşısında Hükümetin Acizliğinin Faturasını Halk Ödemek Zorunda Bırakılıyor”
Kamu-Sen, Basının, Demokrasinin ve Cumhuriyetin Kökleşmesinde Önemli Bir Yere Sahip Olduğunu Belirtti
Kamu-Sen, Basının, Demokrasinin ve Cumhuriyetin Kökleşmesinde Önemli Bir Yere Sahip Olduğunu Belirtti
Cengizköy’de Çıkan Yangında 46 Ağaç Yandı!
Cengizköy’de Çıkan Yangında 46 Ağaç Yandı!
Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu… 1 Tabanca, 5 Tutuklu
Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu… 1 Tabanca, 5 Tutuklu
"Çaluda: “Zamlar; Halkı Fakirleştirdi, Özellikle Özel Sektör Çalışanlarının Boynuna Adeta İp Doladı”
"Çaluda: “Zamlar; Halkı Fakirleştirdi, Özellikle Özel Sektör Çalışanlarının Boynuna Adeta İp Doladı”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim