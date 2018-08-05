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UBP Milletvekili Sucuoğlu, Zamları Eleştirdi!

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Faiz Sucuoğlu, “temel ihtiyaç ürünlerine yapılan zamları” eleştirerek, “Bir zam da tüp gaza geldi. 50 TL’den satılan tüp gaz 12 TL zamla birlikte bundan böyle 62 TL’den satılacak” dedi.

UBP Milletvekili Sucuoğlu, Zamları Eleştirdi!

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Faiz Sucuoğlu, “temel ihtiyaç ürünlerine yapılan zamları” eleştirerek, “Bir zam da tüp gaza geldi. 50 TL’den satılan tüp gaz 12 TL zamla birlikte bundan böyle 62 TL’den satılacak” dedi.

05 Ağustos 2018 Pazar 09:34
UBP Milletvekili Sucuoğlu, Zamları Eleştirdi!

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Faiz Sucuoğlu, “temel ihtiyaç ürünlerine yapılan zamları” eleştirerek, “Bir zam da tüp gaza geldi. 50 TL’den satılan tüp gaz 12 TL zamla birlikte bundan böyle 62 TL’den satılacak” dedi.
Sucuoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “En temel ihtiyaçlardan Sağlık, Elektrik, Benzin ve tüp gaza gelen zamlarla birlikte alım gücü süratle eridi” diyerek, döviz karşısında alım gücü süratle eriyen halkın son yapılan zamlarla isyan noktasına getirildiğini savundu. 
CTP-DP-TDP-HP koalisyon hükümetini eleştiren Sucuoğlu, “Ekonomik krizler zamlarla yönetilmez. Bilmiyorsanız ve yönetemeyecekseniz lütfen gereğini yapınız” ifadesini kullandı.
 


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Son Güncelleme: 05.08.2018 13:13
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