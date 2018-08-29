UBP Milletvekili Sucuoğlu sekiz ayda halkın alım gücünün kalmadığını söyledi

“HÜKÜMET MAALESEF KDV İNDİRİMLERİ İLE HALKI DEĞİL TÜCCARI DÜŞÜNDÜ”



UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, sekiz ayda halkın alım gücünün kalmadığını söyledi. Sucuoğlu, 23 maddelik sözde ekonomik çözüm önerisi kararı alan hükümetin maalesef KDV indirimleri ile halkı değil tüccarı düşündüğünü savundu.





UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu yaptığı yazılı açıklamada, dünyadaki siyasi, ekonomik, küresel gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik, politik, siyasi ve jeopolitik durumu neticesinde Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında maalesef sene başından günümüze gelinceye kadar yaklaşık % 60’a varan değer kaybı yaşadığını belirtti.



Temmuz sonu Devlet Planlama Örgütü’nün verilerine göre enflasyonun % 14,64 olarak gerçekleştiğini dile getiren Sucuoğlu, ilk altı ayda kamu çalışanlarının brüt maaşlarına % 12,11 oranında, asgari ücretliye ise brüt % 10,7 oranında artış verildiğini kaydetti.





“KKTC Devleti’nin yürütmesinden sorumlu 4’lü koalisyon hükümeti yaşanan bu yıkıcı ekonomik kriz neticesinde maalesef dağınık-savruk ve yönetimsel zafiyetler göstermektedir. Bunun neticesinde, halkımız gerçek anlamda hem ekonomik hem de psikolojik bir travma ile karşı karşıyadır. Hâlbuki ülke gerçekleri ile bağdaşan daha yapıcı ve her sektör paydaşları ile birlikte hareket edip, bu yaşanan krizden çıkmanın yolları hızla alınmalıydı” ifadelerini kullanan Sucuoğlu, alınan her kararın panik-telaş halinde alındığından ötürü kararların geri çekilmesine veya tartışılmasına sebebiyet verildiğini ve hükümete olan güvenin yerle bir edildiğini ileri sürdü.



Sucuoğlu, yaşanan krizin daha da derinleştiğini, hükümet etmenin verdiği sorumluluğu yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.



“RANDEVU KRİZİ”



“Haftalardır gündemdeki sıcaklığını koruyan anavatan ile “randevu” krizi sizin acemiliğinizden ve devlet yönetim ciddiyetsizliğinizden ötürü maalesef iki ülke arasındaki Ana-Yavru ilişkisini zedelemiştir” diyen Sucuoğlu, 2016-2018 TC-KKTC “Yapısal Dönüşüm Programı” çerçevesinde 8 ayın sonunda hükümetin hiçbir reforma imza atmadığını, Türkiye Cumhuriyeti’nden ülkeye verilen kredi ve hibe miktarlarını bile ülkeye kazandıramadıklarını ileri sürdü.



Hükümet olarak arkasına sığındıkları “döviz krizi” söyleminin de halk nezdinde haklı çıkarmayacağını iddia eden Sucuoğlu, “7 Ocak 2018 seçimlerinden önceki söylemleriniz maalesef icraat noktasında sizi sınıfta bırakmıştır” dedi.



Sucuoğlu şunları savundu:



“O kadar bir aciz yönetim sergiliyorsunuz ki, kiracılar için bir hafta önce belirlediğiniz döviz kurlarını bir hafta sonra revize ediyorsunuz. Peki, kiralayanlar açısından yani mal sahiplerinin bankaya olan kredilerini niye Bankalar Birliği ile uzlaşarak sabitlemiyorsunuz? (Banklar Birliği yaptığı açıklamada bu konuda orta yolun bulunacağını açıklamıştı.) Sonrada size “Acemiler Mangası” deyince kızıyorsunuz.



Ülkemizde daralan hatta durma noktasına gelen ülke ekonomisi için hızla piyasaya sıcak para aktarmanız ve son 8 aydır bozulan Kamu mali disiplinine yönelik çalışmalarınız tüm ülke insanımızın yaşam refahı ve mutluluğu için son derece önemlidir”.



