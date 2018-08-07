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UBP Milletvekili Sucuoğlu, Şanlı Erenköy Direnişi Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

“TÜRKLÜK DESTANININ YAZILDIĞI VE TARİHE GEÇEN KAHRAMAN TÜRK GENÇLERİNİN, BİR VATAN SEVGİSİ SAVUNMASINDA GÖSTERDİĞİ FEDAKÂRLIK, ÜSTÜN CESARET VE MÜCADELENİN MİHENK TAŞI”

UBP Milletvekili Sucuoğlu, Şanlı Erenköy Direnişi Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

“TÜRKLÜK DESTANININ YAZILDIĞI VE TARİHE GEÇEN KAHRAMAN TÜRK GENÇLERİNİN, BİR VATAN SEVGİSİ SAVUNMASINDA GÖSTERDİĞİ FEDAKÂRLIK, ÜSTÜN CESARET VE MÜCADELENİN MİHENK TAŞI”

07 Ağustos 2018 Salı 11:59
UBP Milletvekili Sucuoğlu, Şanlı Erenköy Direnişi Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

“TÜRKLÜK DESTANININ YAZILDIĞI VE TARİHE GEÇEN KAHRAMAN TÜRK GENÇLERİNİN, BİR VATAN SEVGİSİ SAVUNMASINDA GÖSTERDİĞİ FEDAKÂRLIK, ÜSTÜN CESARET VE MÜCADELENİN MİHENK TAŞI”
Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekil  Faiz Sucuoğlu, Erenköy Direnişi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sucuoğlu, mesajında, 8 Ağustos 1964 Şanlı Erenköy Direnişi’nin, Türklük destanının yazıldığı ve tarihe geçen kahraman Türk gençlerinin, bir vatan sevgisi savunmasında gösterdiği fedakârlık, üstün cesaret ve mücadelenin mihenk taşı olduğunu vurugladı.dır” ifadelerini kullandı. 
Sucuoğlu’nun mesajı şöyle: 
“8 Ağustos; tahsillerini yarıda bırakıp dış ülkelerden gelen beş yüz Türk gencinin ve orada bulunan iki yüz kadar mücahit ve kadınların, Grivas yönetimindeki beş bin kişilik Rum çapulcularına karşı göğüslerini siper edip, vatan topraklarını Rum postalları altında çiğnetmedikleri, Rumun katliam hevesini boğazında bıraktığı ve ‘Bu toprakların bizim vatanımızdır’ denildiği gündür.
Rum saldırıları sırasında çelik kanatlarını gererek gelen kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in düşmanı bozguna uğratıp, büyük zayiat vermesi sonrasında, uçağının isabet alarak düşürüldüğü ve Rumlar tarafından esir alınarak hunharca şehit edildiğini genç nesillere anlatarak tarihimizi unutturmamak gerekmektedir.
Bu vesile ile canlarını seve seve veren şehitleri rahmetle anarken, gazilerimize ise şükranlarımı sunarım.”
 

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Son Güncelleme: 07.08.2018 15:06
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