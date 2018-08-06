UBP Milletvekili Sucuoğlu Hükümeti Ekonomik Tedbirler Konusunda Eleştirdi!

UBP MİLLETVEKİLİ SUCUOĞLU HÜKÜMETİ EKONOMİK TEDBİRLER KONUSUNDA ELEŞTİRDİ

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Hükümeti, Türk Lirasının değer kaybına karşı yeterli tedbir almamakla eleştirdi.

Sucuoğlu yaptığı yazılı açıklamada, TL’deki değer kaybı karşısında Hükümet’in adım atmadığını iddia etti.

2018 yılı ilk 7 ayında öngörülen enflasyon oranının aşıldığını, yüzde 7.2’lik bir farkın ortaya çıktığını, beklenen bütçe açığının da 200 milyon TL’nin üzerinde olacağını kaydeden Sucuoğlu, “Hükümet yetkilileri bu koşullarda halkını yapılan zamlar altında daha fazla ezdirmemek için bütçe ihtiyacı, yeni krediler ve ekonomik tedbirler için çoktan Ankara’ya gitmeli ve muhatapları ile görüşmeliydi. Maalesef her konuda olduğu gibi bu ziyarette de çok geç kalmışlardır” dedi.