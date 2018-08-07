UBP milletvekili Öztürk hükümeti eleştirdi

Ulsal Birlik Partisi İskele milletvkeili Yasemin Öztürk hükümeti zamlar ve icraatları nedeniyle eleştirdi.



Öztürk yaptığı yazılı açıklamada, “yangın yeri havası yaratarak sürdürdükleri seçim propagandası sonrası istedikleri sonucu alamayan ancak inatla hükümeti kuran 4 partinin ülkeyi getirdiği durumu" acı içerisinde izlediklerini öne sürdü.



Öztürk, hükümete geldikleri günden bu zamana, ülkeyi bir adım ileri götürecek icraat yerine zam yaparak sorun çözmeyi görev bilen hükümet yetkililerinin, hala daha “cek -cak” eklerini kullanmalarının ve hükümete 3 gün önce gelmiş edasıyla hareket etmelerinin” şaşırtıcı olduğunu savundu.



Başbakan Tufan Erhürman’ın açıklamalarını eleştiren Öztürk, Başbakanlık makamının şikayet değil sorunları çözme makamı olduğunu Başbakan’ın da bu doğrultuda hareket etmesi gerektiğini kaydetti.



Öztürk, “yurt dışında yaşayan insanlarımızın ülkeye gelmesi için çalışma yapacağız” diyenlerin bu sözlerini yerine getirmelerini de beklediklerini belirterek, bu yöndeki projelerin ne olduğunu sordu.