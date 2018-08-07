banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96161
ALTIN
204.293
DOLAR
5.2431
STERLİN
6.7916
EURO
6.0782
Uyguladığı emir başına dert oldu
UYGULADIĞI EMİR BAŞINA DERT OLDU
Depodaki ürünleri sattı iddiası
DEPODAKİ ÜRÜNLERİ SATTI İDDİASI
Demirkıran’a 12 ay hapis cezası
DEMİRKIRAN'A 12 AY HAPİS CEZASI
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
BAKANLAR KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

UBP milletvekili Öztürk hükümeti eleştirdi

UBP milletvekili Öztürk hükümeti eleştirdi

07 Ağustos 2018 Salı 14:20
UBP milletvekili Öztürk hükümeti eleştirdi

Ulsal Birlik Partisi İskele milletvkeili Yasemin Öztürk hükümeti zamlar ve icraatları nedeniyle eleştirdi.
 

Öztürk yaptığı yazılı açıklamada, “yangın yeri havası yaratarak sürdürdükleri seçim propagandası sonrası istedikleri sonucu alamayan ancak inatla hükümeti kuran 4 partinin ülkeyi getirdiği durumu" acı içerisinde izlediklerini öne sürdü.


Öztürk, hükümete geldikleri günden bu zamana, ülkeyi bir adım ileri götürecek icraat yerine zam yaparak sorun çözmeyi görev bilen hükümet yetkililerinin, hala daha “cek -cak” eklerini kullanmalarının ve hükümete 3 gün önce gelmiş edasıyla hareket etmelerinin” şaşırtıcı olduğunu savundu.

Başbakan Tufan Erhürman’ın açıklamalarını eleştiren Öztürk, Başbakanlık makamının şikayet değil sorunları çözme makamı olduğunu Başbakan’ın da bu doğrultuda hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Öztürk, “yurt dışında yaşayan insanlarımızın ülkeye gelmesi için çalışma yapacağız” diyenlerin bu sözlerini yerine getirmelerini de beklediklerini belirterek, bu yöndeki projelerin ne olduğunu sordu.

banner288
Son Güncelleme: 07.08.2018 18:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 Ağustos Erenköy Direnişi...
8 Ağustos Erenköy Direnişi...
Maliye Bakanı Denktaş, TV Programında Önemli Açıklamalar Yaptı
Maliye Bakanı Denktaş, TV Programında Önemli Açıklamalar Yaptı
TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı’dan Hükümete Çağrı:
TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı’dan Hükümete Çağrı:
Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği yeniden örgütlendi. başkanlığa Halil Akbıçak getirildi
Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği yeniden örgütlendi. başkanlığa Halil Akbıçak getirildi
Sennaroğlu’ndan Tarım Bakanlığı’na eleştiri
Sennaroğlu’ndan Tarım Bakanlığı’na eleştiri
Denktaş, Diyalog TV'de
Denktaş, Diyalog TV'de
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
KKTC turizmi Bursa’da tanıtılıyor
KKTC turizmi Bursa’da tanıtılıyor
TMT Derneği: ”Onur ve gururla anıyoruz”
TMT Derneği: ”Onur ve gururla anıyoruz”
KKTOK, Lefke Şenlikleri kapsamında “Lefke Ralli Sprint” düzenleyecek
KKTOK, Lefke Şenlikleri kapsamında “Lefke Ralli Sprint” düzenleyecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim