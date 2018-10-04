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UBP Milletvekili Hasipoğlu, BM Kampıyla İlgili Açıklama

UBP Milletvekili Hasipoğlu, BM Kampıyla İlgili Açıklama

04 Ekim 2018 Perşembe 16:11
UBP Milletvekili Hasipoğlu, BM Kampıyla İlgili Açıklama

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, DAÜ yanında bulunan Birleşmiş Milletler kampı ile ilgili açıklama yaptı.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hasipoğlu yıllardır kalkması için mücadele verdikleri DAÜ yanında bulunan Birleşmiş Milletler kampının kalkması için Dışişleri Bakanlığı’nın BM’den talepte bulunmasının geç kalınmış ama yerinde bir karar olduğunu kaydetti. 

“Bu konuda mecliste konuşma yapıp Dışişleri Bakanlığı’nın harekete geçmesi için tavsiyelerde bulunduk” diye devam eden Hasipoğlu, “Anladığımız kadarıyla, BM görev süresinin uzatılmama ihtimali Dış İşleri Bakanlığı için bir teşvik unsuru oldu. Ancak bu sebepten başka kampın kalkması için bir çok neden vardır; Kamp Salamis yolu üzerindedir ve Mağusa’nın en gözde caddesidir 1960’tan kalma asbestli çatısı olan bir lamarina yığının böyle bir caddede bulunması bir faciadır ve taşınması artık elzemdir. Bu arazi için BM’nin Kıbrıs Rum tarafına binlerce Euro kira ödemesine gerek yoktur. Bu kamp içerisine helikopter inmesi tehlike arz etmektedir. BM askerlerinin Glapsides ve Bedis plajlarında tatil yapmalarına artık gerek yoktur. Bu alanın bir an önce kamulaştırılıp,  idareye devredilerek, Belediye veya DAÜ işbirliğinde sadece kamu menfaatine uygun olarak ve tamamen yeşil alan ve park olacak şekilde projelendirilerek halkımızın kullanımına kazandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Hasipoğlu, Dışişleri Bakanlığı programı tartışılırken Meclis kürsüsünden BM kampının neden kalkması gerektiği yönünde konuşma yapıp gerekçeleri izah ettiğini, ara bölgede yapılan ve adadaki tüm siyasal partilerin katıldığı toplantıda, BM Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisine yazılı ve sözlü olarak kampın kalkması gerektiğini, göz kirliliği olduğunu, BM kampının çevresine yeşil bir tente çekildiğini, Tapudan 74 öncesi mal sahibinin kim olduğuna dair araştırma yapıldığını, belediye ile görüşme yapıldığını ve imza kampanyası metni hazırlandığını anlattı.

“Artık bazı konular için siyasi irade ortaya koyup, cesur adımlar atmanın zamanı geldi, hatta geç bile kalındı” ifadelerini kullanan Hasipoğlu, sırada “Kapalı Maraş’ın” açılması için cesur irade ortaya konulması olduğunu ve bu konuda parti olarak çalışmalarının bulunduğunu belirtti. 

 

Son Güncelleme: 04.10.2018 19:20
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