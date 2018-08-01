banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97167
ALTIN
192.913
DOLAR
4.9228
STERLİN
6.4615
EURO
5.7506
Yarın 2 saat elektrikler kesilecek...
Yarın 2 saat elektrikler kesilecek...
Dikkat yarın o bölgelerde elektrikler kesilecek...
Yarın 7 saat o bölgeye...
Hırsızlık yaptığı yerde bulundu
HIRSIZLIK YAPTIĞI YERDE BULUNDU
Umuda yolculuk yalan oldu
UMUDA YOLCULUK YALAN OLDU
banner282
Flaş Haber
Umuda yolculuk yalan oldu
Kapat

UBP Milletvekili, Ersin Tatar 1 Ağustos Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili, Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne, egemenliğine, güvenliğine  kısacası Devlet olgusuna sahip çıkması gerektiğini aksi takdirde gün gele yeni bir kurtuluş mücadelesi vermek zorunda kalacağını vurguladı.

UBP Milletvekili, Ersin Tatar 1 Ağustos Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili, Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne, egemenliğine, güvenliğine  kısacası Devlet olgusuna sahip çıkması gerektiğini aksi takdirde gün gele yeni bir kurtuluş mücadelesi vermek zorunda kalacağını vurguladı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:20
UBP Milletvekili, Ersin Tatar 1 Ağustos Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili, Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne, egemenliğine, güvenliğine  kısacası Devlet olgusuna sahip çıkması gerektiğini aksi takdirde gün gele yeni bir kurtuluş mücadelesi vermek zorunda kalacağını vurguladı.
Ersin Tatar, 1 Ağustos Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 447’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 60’ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 42’nci yıldönümünde kutlanan Toplumsal Direniş Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı. 
Tatar, Kıbrıs Türk Halkının Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ı Yunan yapma hayalleri dolayısıyla çok sıkıntılı dönemler yaşadığını, çok bedeller ödeyerek, acılar çekilerek bugünlere geldiğini belirterek,  oysa,Kıbrıs’taki Türk varlığının bundan tam 447 yıl önce başladığını ve adanın Osmanlı İmparatorluğu’nun eline geçmesi ile Ortodoks Rumlar hem dini hem de mali açıdan çok güzel günler yaşamaya başladıklarını söyledi.
Osmanlı döneminin bitişiyle Kıbrıs Türkler için zor günler başladığını dile getiren Tatar, “Rum-Yunan ikilisi daha Osmanlı döneminde başlattığı adayı Yunan yapma çalışmalarına İngiliz döneminde hız verdi” dedi.
Rumların 1950’den başlayarak isyan girişimlerine örnekler veren Tatar,  1 Ağustos 1958’de Türk Mukavemet Teşkilatı ‘nın kuruluşunun Kıbrıs Türk Halkı için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
Tatar mesajının devamında şu ifadelere yer verdi;
“Özgürlüğümüze, egemenliğimize, güvenliğimize  kısacası Devletimize sahip çıkmamız gerekir. Aksi takdirde gün gele yeni bir kurtuluş mücadelesi vermek zorunda kalacağız. Bugün dünyadaki pek çok Devlet gibi bizim de ekonomik ve siyasal sorunlarımız olabilir ancak bunlar var diye Devletimizden vazgeçmemiz söz konusu olamaz.
Bunun için birlik-beraberliğimizi pekiştirecek Anavatan Türkiye ile birlikte yürümeye devam edeceğiz.
Bir anlaşma olsun. Kimse olmasın demiyor. Ama bu bizim haklarımızı, güvenliğimizi teslim etmemiz pahasına gerçekleştirilemez. Türkiye’nin tek yanlı müdahale hakkını içeren etkin ve fiili garantisinin devamı bizim için vazgeçilmezdir. Egemen eşitliğimizin devamı bizim için yaşamsaldır. Sulandırılmamış iki kesimlilikten asla vazgeçemeyiz.
Bu duygu ve düşüncelerle Toplumsal Direniş Bayramımızı candan kutlar, bugünlere gelmemizi sağlayan tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi saygı ve şükranla anarım.” 
 


banner288
Son Güncelleme: 01.08.2018 15:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava sıcaklığı hafta sonunda..
Hava sıcaklığı hafta sonunda..
Sağlık Bakanlığı, “Baz istasyonlarının olası sağlık etkileri“ konusunda konferans düzenliyor
Sağlık Bakanlığı, “Baz istasyonlarının olası sağlık etkileri“ konusunda konferans düzenliyor
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 1500 fidan dikecek
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 1500 fidan dikecek
Özersay Halkın Toplumsal Diraniş Bayramını Kutladı!
Özersay Halkın Toplumsal Diraniş Bayramını Kutladı!
Girne İnisiyatifi: “Halkın Malını Yabancı Şirkete Peşkeş Çektirmeyeceğiz”
Girne İnisiyatifi: “Halkın Malını Yabancı Şirkete Peşkeş Çektirmeyeceğiz”
YDP İlçe Kongreleri Öncesi Köy Gezilerine Devam Ediyor...
YDP İlçe Kongreleri Öncesi Köy Gezilerine Devam Ediyor...
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan: “Yeni Bir Düzen Kurmak İçin Çalışmalıyız”
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan: “Yeni Bir Düzen Kurmak İçin Çalışmalıyız”
1964 Erenköy Şehitlerini Anma Törenine Katılmak İsteyenler İçin Son Başvuru Yarın
1964 Erenköy Şehitlerini Anma Törenine Katılmak İsteyenler İçin Son Başvuru Yarın
Yarın 2 saat elektrikler kesilecek...
Yarın 2 saat elektrikler kesilecek...
8’nci Girne Kültür Ve Sanat Günleri Kapsamında Tiyatro Aşhk’ın “Esaretten Özgürlüğe” İsimli Tiyatro Oyunu Sahnelendi
8’nci Girne Kültür Ve Sanat Günleri Kapsamında Tiyatro Aşhk’ın “Esaretten Özgürlüğe” İsimli Tiyatro Oyunu Sahnelendi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim