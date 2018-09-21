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UBP Milletvekili Atun Son Akaryakıt Zammını Eleştirdi

UBP Milletvekili Atun Son Akaryakıt Zammını Eleştirdi

21 Eylül 2018 Cuma 12:42
UBP Milletvekili Atun Son Akaryakıt Zammını Eleştirdi

“HÜKÜMETİN DÖVİZDEKİ ARTIŞA EK OLARAK AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ VERGİ ORANINI DA ARTIRDIĞINI TESPİT ETTİK” 

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, hükümetin dövizdeki artışa ek olarak akaryakıt fiyatlarındaki vergi oranını da artırdığını savundu.

 

UBP Milletvekili Sunat Atun yaptığı açıklamada, hükümetin dövizdeki artıştan ayrı olarak fırsatçılık yaptığını ve akaryakıt üzerindeki vergileri de artırdığını ileri sürerek, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

 

Sunat Atun açıklamasında şunları kaydetti:

 

“Geçtiğimiz gün akaryakıta yapılan aşırı miktardaki zammı incelediğimiz zaman bunun sadece dövizdeki artışa endeksli bir fiyat ayarlaması olmadığını, hükümetin dövizdeki artışa ek olarak akaryakıt fiyatlarındaki vergi oranını da artırdığını üzülerek tespit ettik.

 

Halktan gizlenen bu ek vergi ‘Nasıl olsa döviz krizi var kimse fark etmez’ zihniyetiyle yapılmış belli ki. Yıllardır ekonomi gündemini, enflasyonu, faizleri, kurları, petrol fiyatlarını takip eden birisi olarak son artışları aşırı buldum ve detaylı bir inceleme yaptım. Bu artışlarla beraber, hükümet esas fırsatçılığı kendisi yapmış ve maliyet artışı ile beraber Akaryakıt üzerindeki vergileri de artırmış görünüyor.”

 

“HÜKÜMET KENDİ VATANDAŞINI SOYUYOR”

 

Atun, fiyatlar hazırlanırken, hükümetin vergi düzeyini de en az 8 ile 10 kuruş arasında artırdığını belirterek, dolar ve petrol fiyatına çare olmadığını ancak artışlarla beraber akaryakıt üzerindeki vergiye de zam yapmanın, “aciz hükümetin kendi vatandaşını soyması” anlamına geldiğini kaydetti.

 

Atun, “Geçmişte akaryakıta 10-15 kuruş artış geldiğinde bizleri fiyat istikrar fonu kullanmak yerine artış yapmakla suçlayanlar, bugün zammı halka yansıtmamak için fonu kullanmak bir yana, bizzat fiyat istikrar fonu düzeyine de zam yapıyor. Bu hükümetin muhalefette söyledikleri ile hükümette yaptıkları arasındaki uçurum o kadar büyük ki derhal halktan özür dileyip hemen istifa etmeleri gerekir.”

 

Son Güncelleme: 21.09.2018 17:15
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