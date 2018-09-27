UBP Milletvekili Atun Adaylık Başvurusunu Yaptı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun bugün parti genel merkezinde resmi adaylık başvurusunu yaptı.

Sunat Atun Kampanya Ofisi’nden verilen bilgiye göre, Atun’a başvuru sırasında bazı partililer de eşlik etti.

Atun, başvuru sonrasında yaptığı kısa açıklamada, hedefinin Ulusal Birlik Partisi’ni daha çok çalışan, örgütsel yapısının daha da güçlendiği; daha dinamik, gençlerin parti içerisinde daha aktif rol alacağı bir yapıya taşımak olduğunu ifade etti.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları aşmak için tecrübeli bir ekiple, plan ve proje odaklı bir yaklaşımla yola çıktıklarını söyleyen Atun, ekonominin ancak programlı uygulamalar ve sağlam bir siyasi iradeyle güçlenebileceği görüşünü dile getirdi.

Atun, “Bu donanım ve deneyime sahibiz. En kısa zamanda Ulusal Birlik Partisi’ni hak ettiği yere taşıyarak, halkımızın refahı için gereken adımları cesaretle atacağız” dedi.