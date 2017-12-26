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UBP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GAZİMAĞUSA’YI ZİYARET ETTİ

UBP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GAZİMAĞUSA’YI ZİYARET ETTİ

26 Aralık 2017 Salı 16:17
UBP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GAZİMAĞUSA’YI ZİYARET ETTİ
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile UBP’li milletvekili adayları Gazimağusa’yı ziyaret etti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Suriçi esnafını ziyaret eden Başbakan Hüseyin Özgürgün ve beraberindeki heyet, esnafla sohbet ederek projelerinden bahsetti.

Milletvekili adayları, daha sonra Anıt Çemberi’nden Sulu Çember’e kadar yürüyüp yol boyunca işyerlerini ziyaret edip destek istediler.

Başbakan ve beraberindekiler, bölgede onları karşılayanlarla birlikte Namık Kemal Meydanı’nda fotoğraf çektirdi.

Sulu Çember’de bulunan Ulusal Birlik Partisi Seçim Merkezi’nde buluşan partililer ile Başbakan daha sonra Gazimağusa Sanayi Bölgesi’ne doğru yürüyüşe geçti.

Sanayi bölgesindeki esnafla bir süre sohbet eden UBP Milletvekili adayları broşür dağıttı.

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