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UBP MİLLETVEKİLİ ADAYILARI DAÜ’YÜ ZİYARET ETTİ

UBP MİLLETVEKİLİ ADAYILARI DAÜ’YÜ ZİYARET ETTİ

28 Aralık 2017 Perşembe 14:45
UBP MİLLETVEKİLİ ADAYILARI DAÜ’YÜ ZİYARET ETTİ
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Ulusal Birlik Partisi milletvekili adayları Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni ziyaret ederek, yöneticiler, öğretim görevlileri ve personel ile görüştü.
UBP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Dursun Oğuz başkanlığında bir heyet ile ilk önce DAÜ Senatosu’nda Rektör Necdet Osam’ı ziyaret eden UBP Milletvekili adayları, DAÜ ile ilgili Ulusal Birlik Partisi’nin projelerini anlattı. 
“DAÜ’yü kuran ve ülkenin üniversiteler adası olması vizyonu ile yüksek öğrenime sektörünün temelini atan siyasi partinin Ulusal Birlik Partisi’dir” diyen  Oğuz, DAÜ’yü UBP’nin çok önemsediğini ve bu güzide eğitim kurumunun daha da büyümesi için yeni dönemde hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacağını söyledi.
Daha sonra Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı İlker Edip’i makamında ziyaret eden UBP heyeti, burada da DAÜ ile ilgili UBP projelerini aktardılar. Oğuz, yüksek öğrenimde öğrenci sayısının artırılması projelerinin yanı sıra eğitimde kalitenin de en üst seviyelere çıkarılması için yeni dönemde hükümet olarak özel bir çaba içerisinde olacaklarını belirtti.
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin uluslararası sıralamalarda çok iyi noktalara geldiğini anımsatan Oğuz, DAÜ’nün dünyanın önde gelen üniversiteler sıralamasında daha üst yerlere ulaşması için projelerinin hazır olduğunu vurguladı. 

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