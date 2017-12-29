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UBP MARAŞ’TA MİTİNG DÜZENLEDİ

UBP MARAŞ’TA MİTİNG DÜZENLEDİ

29 Aralık 2017 Cuma 16:25
UBP MARAŞ’TA MİTİNG DÜZENLEDİ
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, milletvekili adayları ile birlikte, seçim çalışmaları çerçevesinde Gazimağusa Maraş bölgesinde düzenlenen mitinge katıldı.

UBP Onursal Başkanı ve 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun da katıldığı mitingde halkla buluşan ve partililere hitap eden Başbakan Özgürgün, kadroları ile hazır olduklarını, bir buçuk yılda yaptıklarıyla gurur duyduklarını ve bundan sonrası için de somut projelerle halkın karşısına çıktıklarını söyledi.

UBP basın bürosunun açıklamasına göre özellikle Maraş için özel projeleri olduğunu söyleyen Başbakan Özgürgün, sosyal konut projesinin yanında, esnaf sitesi kapsamında dükkan ve mağazalar inşa edileceğini ve arazisinin hazır olduğunu, 63 dönüm bir arazinin ve parasının Maraş’a tahsis edildiğini ve çok amaçlı bir spor salonu inşa edileceğini anlattı.

Özgürgün, bu projeleri hayata geçireceklerine dair verdiği sözün teminatının ise kısa hükümet dönemlerinde yaptıkları icraatlar olduğunu ifade etti.

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun sözünü tekrarlayan Özgürgün, “Bu ilkede yapılan her işi UBP yapmış, yaratılan her eseri UBP yaratmış, çakılan her çiviyi UBP çakmıştır” diye konuştu.

 “Biriz” tezahüratları arasında konuşan Özgürgün, Mağusa’da üretimin merkezlerinden biri olan Maraş’a CTP’nin reddettiğini savunduğu Türkiye’den gelen suyun yeni dönemde Maraş’ta üretim yapan bine yakın seracıya da ulaşacağını söyledi.

UBP’nin seçim manifestosunda bulunan ve çok önemsedikleri sosyal konut projelerinin ilkinin Mağusa’nın Maraş bölgesinde yapılacağının sözünü veren Başbakan Özgürgün, sosyal sigortaları kuran partinin UBP olduğunu anımsattı.

Hüseyin Özgürgün, ülkenin aradan geçen zamanda ana muhalefet tarafından sıkıntıya sokulduğunu, son UBP iktidarı döneminde maaş almak için borç alan değil, bankalara borç verebilecek güce eriştiğini kaydetti.

Çiftçi ile hayvancının yüzünün güldüğünü anlatan Özgürgün, süt üreticisinin parasını günü gününe aldığını, bir önceki hükümetin bıraktığı 65 milyon TL’lik borcu da bu hükümetin kuruşu kuruşuna ödediğini söyledi.

Türkiye’den gelen suyla ilgili  projenin Ulusal Birlik Partisi’nin bir projesi olduğunu söyleyen Özgürgün, önümüzdeki üç yıl içerisinde Anavatan’dan kablo ile elektrik projesinin de hayata geçireceği sözünü verdi.

Ülkede vizyon sahibi olduğunu iddia eden ve ilerici olduklarını söyleyen siyasi partilerin ülkede hiçbir icraatta imzalarının bulunmadığını aksine tüm yeni projelere karşı çıktıklarını, hayal diyerek önemsemediklerini ifade eden UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, “KKTC halkının yüzünün güldüren bütün projelerin altında UBP’nin imzası olduğunu” savundu.

CTP her iktidara geldiğinde bütün kurumların batma ve çökme noktasına geldiğini, maaşların dahi taksitlerle ödendiğini savunan Özgürgün, “Bunlar batırır biz kurtarırız. Bunlar çökertir. Biz refaha ulaştırırız” diye konuştu ve 7 Ocak sonrası bu yola devam edeceklerini söyledi.

EROĞLU: “UBP’Yİ 1975’TE İLK GÖÇMENLERLE KURDUK”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün’den önce sahneye çıkıp Maraşlılara seslenen 3’üncü Cumhurbaşkanı ve UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu ise, UBP’yi 1975’te ülkeye gelen ilk göçmenlerle birlikte kurduklarını ifade ederek, o günlerden bugünlere gelindiğinde KKTC’de yapılan her işin UBP tarafından yapıldığını ve bu işlerin cumhuriyetin temellerinin sağlamlaştırdığını söyledi.

Bir devleti kurmanın kolay olmadığını ifade eden Derviş Eroğlu, “Devleti kurmanın bedelleri vardır. Bir devlet kurmak yetmez. O devleti yaşatmak lazım. O devleti yaşatmak için ise temelleri sağlamlaştırmak, altyapısını yapmak ve halkın mutluluğu için gereken ekonomik seferberliği başlatmak gerekiyor. İşte UBP yıllar içerisinde bunu yaptı ve yapmaya da devam edecek” diye konuştu.

Eroğlu, UBP’yi yeniden iktidara taşımanın görevleri olduğunu ifade ederek KKTC’nin devamı ve varlığı için de UBP’ye mutlak ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

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