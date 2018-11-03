UBP Lefkoşa Parti Meclisi Üyeliğini kazanan adaylar belli oldu

Lefkoşa Parti Meclisi Üyeliğini kazanan adaylar:
AYDIN SOYER 41970
AHMET SAVAŞAN 4022
AYDIN AMCA 3890
NURCAN YARDIMCI 3799
MEHMET ÖZÇELİK 3814
HALİM ESENDAĞLI 3589
HÜSEYİN PAŞA 3549
HAKAN FELLAHOĞLU 3503
ERDOĞAN MANİ 3376
KEMAL OKTAR 3340
ATA SATUR 3241
FİKRET ÇAVUŞOĞLU 3145
CEMAL BULUTOĞLULARI 3142
AHMET AKBİL 3122
SÜREYYA GÜRSES 3114
MEVLÜT OSMANOĞLU 3077
KADIN KOTASI
SELİN CANDEMİR 3719
FİSUN ÖZSUN 3108
ÖZLEM UZUN SEFER 3063
GENÇLİK KOTASI
ÖZDEMİR ÖZEREM 2978
MEHMET AKTUNÇ 2755
KEMAL ÖZEKMEKÇİ 2739