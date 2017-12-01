UBP Lefkoşa Milletvekili Adayı hukukçu Saffet Nadiri Erken Genel Seçimi değerlendirdi

UBP Lefkoşa Milletvekili Adayı hukukçu Saffet Nadiri Erken Genel Seçimi değerlendirdi: Cinsiyet Kotası yerinde bir karar Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Adayı Saffet Nadiri katıldığı canlı yayında "Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nda ve Siyasi Partiler Yasası'nda bazı değişiklikler yapıldığını belirterek "Cinsiyet kotası diye bir madde eklendi ve tüm siyasi partilerin yüzde 30 cinsiyet kotası konulması şartı getirildi. Herkes tarafından bu kadın kotası olarak değerlendiriliyor. Bu kadın kotası değildir bu cinsiyet kotasıdır. Kadınların ağırlıkta olduğu bir partide erkekler için geçerli olacaktır bu kota. Tabii bugüne kadar erkek adayların ön plana çıkması bu cinsiyet kotasının kadın kotası olarak algılanmasına sebep oldu. Çok da yerinde oldu bu karar. Siyasi hayatımızda kadınların önemini ortaya çıkmış oldu. Bu sayede her parti ülke genelinde 15 aday göstermek zorunda olacak" dedi. Programda Saffet Nadiri'ye yöneltilen sorular ve yanıtlar şöyle:

UBP nin seçim hedefleri nelerdir ve sizin milletvekili adayı olmanızdaki sebepler nelerdir?

2015 yıllından beri gençlik kolları başkanlığını götürmekteyim onun öncesinde Lefkoşa ilçesi gençlik kolları yönetim kurulundaydım.Çocukluğumdan beride partinin içerisindeyim.

Benim için bu kararı vermek zor olmadı.UBP’nin gençlik kolları çok geniş bir yelpazeye sahip.18 – 35 yaş aralığında 12 bin civarı üyesi bulunmaktadır ve bu insanlarla sürekli iç içeyiz.Bu talebi gördüğüm için bu karar almak durumunda kaldım.Mesleğim icabıda sürekli yasalarla uğraşan biri olduğum için aday olma gereği duydum.

Hiçbir seçim kolay değildir.Bu bir süreçtir ve zor bir süreçtir.Artık KKTC’deki tüm seçmene hitap ediyorsunuz.Fiziken bu çok zor.Bizde seçmenimize basın yoluyla ulaşmaya çalışyoruz.Üyelerimiz beni bu göreve layık gördüğü için kendilerine çok teşekkür ediyorum.Ben son derece memnuniyetle talip oldum ve bu süreçten çok zevk alıyorum.

İnsan hakları ihlalleri şu an çokmu? Eğer böyle bunları engelemek için ne gibi önlemler alınmalı?

Mevcut düzende bazı sorunlar problemler yaşanıyorsada bunlar insan hakları ihlali olarak görülüyorsa bu doğru değildir.Daha iyi daha çağdaş bir yapıya nasıl kavuşucağımızı konuşmalıyız.Bu konuda tabi ki eksikliklerimiz vardır.Herşeyin mükemmel olması mümkünde değildir.Bunları çözmenin en önemli unsuru yasalarımızı daha çağdaş bir noktaya çekmek.Yasaların dünyadaki değişime ve gelişime uyum sağlaması gerekir.Günümüz sosyo ekonomik yapısı olsun, değişen gündem, değişen döviz ile ilgili yasal mevzuatınızı düzenlemeniz gerekirki bu yaşanacak sıkıntılara tedbir alabilesiniz.Yasalarımızın revize edilmesi gerekir.

Yapılan yasaların son dönemlerde eksiklikleri ortaya çıkar Anayasa mahkemesinden geri dönüyor.Bunun sebebi nedir?

Bu makamlar zaten bunun için var.Bir yasanın anayasaya uygun olup olmadığı anayasa mahkemesi tarafından yapılır.Cumhurbaşkanı kendi hukukçularıyla görüşüp ona giden yasanın anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorsa Anayasa mahkemesine gider.Bu süreç gayet normaldir ve dünyanın heryerinde bu şekilde işler.Bir yasa çıktığında bazı aksaklıklar olması uygulamada ortaya çıkar.Siz yasayı yaparken yüzde yüz öngöremezsiniz uygulamada nasıl aksaklıklar çıkacağını.Tabi sonra çıkan aksaklıklara göre yasayı revize edersiniz. Yasanın muhatabı insandır.Halkın o yasayla nasıl bir etkileşimi olucağı ancak uygulamada ortaya çıkabilir.Ki bu tarz örnek yasalarda var.

Geçen ay seçim ve halk oylaması yasasında bir değişkilik yapıldı ve ülke sınırları seçim bölgesi olarak belirlendi.Çarşaf liste denilen sisteme geçildi.Bütün seçmen bütün bölgelerdeki adaylara oy verebilecek.Karma seçim sistemindede değişiklilkler yapıldı.7 ocak’ta seçimde yaşanacak sorunları ancak o zaman seçimden sonra görebileceğiz.Çünü hiçbir hukukçu bu çıkabilecek yüzde yüz bilemez.

Belkide 7 Ocak’tan sonraki süreçte yasada revize yapılıcak.Ama 7 ocak’ta şu anki sistemi görmek lazım.Çünkü bazen’de adım adım gitmek gerekir.İstemediğimiz sonuçlarlada karşılaşabiliriz.Aslında seçmen sayılarınada bakmak gerekir.Örneğin Lefkoşanın seçmen sayısı 85 bin.İskelenin seçmen sayısı 10 bin.İskeleden çıkacak bir adayın şansı azalabilir.Bu ne kadar adil olabilir.Milletvekili meclise gelirkende seçildiği bölgenin sorunlarıyla gelir.Lefkoşalı ne kadar iskeleyi ziyaret etsede iskelenin milletvekili iskelede yaşar ve ordaki halkla çok daha iç içedir.

Seçildiğiniz zaman yapmak istediğini ilk yasal değişiklik ne olacaktır?

Bence yasalar bir bütündür.Yasalar birbiriyle bağlantılıdır.Tek bir yasayı değiştirerek herşeyi değiştirmezsiniz.Onun için buna şu yasayı değiştiricem ve herşey mükemmel olucak gibi bir cevap vermek çok yanlış olur.Ama dikkatimi çeken ve en çok sorun yaşadığımız nokta bilhassa gençlerle ilgili olarak istihdam konusu.İstihdam ile ilgili yasal düzenleme anlamında yapılması gereken ilk olarak iş yasasını düzenlemek gerekir.Çünkü iş yasasının uluslararası anlamda revize edilmesi gerekir.Gençlerimizin sadece ekmek kapısı olarak devlet i değil özel sektörüde görmesi gerekir.Özel sektöre teşviği artırmamız gerekir.

Özel sektörü yasal anlamda güçlendirici ve denetim altına alıcı tedbirlerin alınması gerekir ki özel sektör güçlensin.Eğer bu ülkeye kaçak mal giriyorsa ve satışı yapılabiliyorsa, vergisini ödeyen tüccarın eli zayıflamış olur.Onun için denetimlerimizide yapmamız gerekir.Ticaret ile ilgili yasalarımızıda revize etmemiz gerekir.Böylece gençlerimizi özel sektöre çalışma hususunda teşvik edebiliriz.İş yasasında da işçilerin kendilerini daha güvenli bir çalışma ortamında hisediceği değişikliklerin yapılması gerekir.

Son olarak seçmen vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz?

Halkımıza sürekli olumsuzluk pompalamamız lazım.Ülkemizde son dönemde yaşanan güzelikleride gündeme getirmek gerek.Baktığımızda sokaklarda sendikalar eylem yapmıyor.Grevler yaşanmıyor.Eskiden çok sık yaşanıyordu bunlar.Demekki bazı şeyler yolunda gidiyor.Bazı hatalar eksiklikler tabiki var ama gelin birik olalım ve hep birlikte bunları düzeltelim.Bunları çocuklarımızın hayatını kolaylaştırmak daha güzel ve çağdaş bir ülkede yaşamaları için yapalım.

Ben bu göreve talip olurken ilk başta mevcut yasal mevzuatımızı değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurabilmesi için yasalarımızın bir an önce gözden geçirilierek günümüz koşularına uyarlanması gerekitğini düşündüm.Kendi mesleki bilgi birikimimi halkıma hizmet için kulanmak amacıyla bu yola baş koydum.