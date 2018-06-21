UBP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sertoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni Ziyaret Etti!

UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, sivil toplum örgütlerine ziyaretleri çerçevesinde Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti.

Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Sertoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Lefkoşa’nın dönüşüm ve gelişimini sağlarken paydaşlarla beraber hareket edeceklerini vurguladı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin evi sayıldığını ifade eden Sertoğlu, “Burasının ülkede, kentte çok önemli bir yeri vardır. Buranın üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Biz gittiğimiz her yerde elimizi taşın altına koyduk. Bundan sonraki görevlerimizde de aynı bilinçle hareket edeceğiz” dedi.



Lefkoşa’da başkent görüntüsü olmadığını ileri süren Sertoğlu, Belediye Başkanından kaynaklanan sorunlardan dolayı başkentin kirli ve düzensiz olduğunu savundu.Sertoğlu, “ Başkentte standart yok. Plan yok. Bunun ortadan kaldırılması lazım. Bunun için aday olduk. Ama bular yapılırken örgütlerle işbirliği ile yapılacaktır. Tüm paydaşlarla bir araya gelecek ve standartları saptayarak işe koyulacağız” diye konuştu.