UBP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sertoğlu, Hür-iş’i Ziyaret Etti!

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, sivil toplum örgütleri, kuruluş ve sendikalara başlattığı ziyaretler çerçevesinde HÜR-İŞ’i ziyaret etti.
Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Sertoğlu’na ziyaretinde UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu ile bazı UBP Lefkoşa Belediye Meclisi üyesi adayları da eşlik etti.
Sertoğlu şöyle konuştu:
“Ben Lefkoşa’ya hakikaten yararlı olabileceğim, sorunların giderilmesine ciddi katkı sağlayabileceğim için aday oldum. Lefkoşa sorunlara yenilmemelidir. Ben inanıyorum ki Lefkoşa halkı doğru karar vererek Lefkoşa’nın yenilmemesini sağlayacak, Lefkoşa’nın yenilenmesinin, pırı-pırıl, tertemiz hale gelmesinin önünü açacaktır. Herkesten destek bekliyorum. Lefkoşa bugünkü virane halden kurtulmalı ve gerçek bir başkent gibi olmalıdır.”