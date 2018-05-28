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UBP Lefkoşa Adayı Sertoğlu: ”Mültecilerin Lefkoşa Yerine Lefke’ye Gömülmesi Skandal”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, 9 mültecinin cesetlerinin Lefkoşa yerine Lefke’de toprağa verilmesinin Lefkoşa Belediyesini yönetenler adına skandal olduğunu savundu.

UBP Lefkoşa Adayı Sertoğlu: ”Mültecilerin Lefkoşa Yerine Lefke’ye Gömülmesi Skandal”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, 9 mültecinin cesetlerinin Lefkoşa yerine Lefke’de toprağa verilmesinin Lefkoşa Belediyesini yönetenler adına skandal olduğunu savundu.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 12:16
UBP Lefkoşa Adayı Sertoğlu: ”Mültecilerin Lefkoşa Yerine Lefke’ye Gömülmesi Skandal”


Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, 9 mültecinin cesetlerinin Lefkoşa yerine Lefke’de toprağa verilmesinin Lefkoşa Belediyesini yönetenler adına skandal olduğunu savundu.
UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu yaptığı yazılı açıklamada, dünyada ve bölgede devam eden savaşlar nedeniyle ciddi bir mülteci sorunu yaşandığını, mülteci haklarını savunmanın mültecilere ve ailelerine elden gelen yardımı yapmanın insanlık gereği olduğunu belirtti.
Sertoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Hal böyleyken Lefkoşa Belediye Başkanı’nın geçtiğimiz hafta içinde sahillerimize vuran 9 mültecinin cesetlerinin hangi gerekçe ile olursa olsun Lefkoşa’da toprağa verilmesine karşı çıkması asla kabul edilemez.

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Sayın Başkan’ın hastane morgunda kokan ve sıkıntılara yol açan cesetlerin Lefkoşa’da toprağa verilmemesi ile ilgili olarak ileri sürdüğü mazeretler yanlış. Böylesi durumlarda mazeret ileri sürülmez insanlık devreye girer.”
İnsan hakları ile mülteci haklarını dillerine dolayanların bu davranışını kamuoyunun takdirine bıraktığını kaydeden Sertoğlu, “9 mültecinin cesetlerinin Lefkoşa’da toprağa verilmek yerine Lefke’de toprağa verilmesi Lefkoşa’yı yönetenler adına skandaldır” dedi.


 

Son Güncelleme: 28.05.2018 17:14
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