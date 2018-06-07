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UBP Lefke’de aday tanıtımı gerçekleştirdi

Ulusal Birlik Partisi Lefke’de  yürüyüş ve  aday tanıtım şöleni düzenledi.

UBP Lefke’de aday tanıtımı gerçekleştirdi

Ulusal Birlik Partisi Lefke’de  yürüyüş ve  aday tanıtım şöleni düzenledi.

07 Haziran 2018 Perşembe 13:25
UBP Lefke’de aday tanıtımı gerçekleştirdi

Ulusal Birlik Partisi Lefke’de  yürüyüş ve  aday tanıtım şöleni düzenledi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre  “Lefke’ye yeni gelecek iyi gelecek” sloganıyla  gerçekleştirilen şölende,   Lefke Belediye Başkan adayı Timuçin Pirgalıoğlu ve Belediye Meclis Üyesi adayları  Naciye Özesat, Güral Agın, Hüseyin As, Özlem Alpun , Mehmet Görsel Turalp, Emine Özgenç , Kamer Karadayı, Kudret Şeker, Mazlum Mercan, Hüseyin Şansalan tanıtıldı.

UBP, Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, şölende yaptığı konuşmada, Lefke'nin kalplerindeki yerinin ayrı olduğuna işaret etti.

Lefke'ye verdikleri önemi ilçe yaparak gösterdiklerine ve bölgeden Meclis’e vekil gitmesini sağladıklarına vurgu yapan Özgürgün, şimdi Lefke'ye gerçek hizmetin gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Timuçin Piraglıoğlu'nun genç, dinamik ve vizyonu geniş bir isim olduğunu belirten Özgürgün, “Sevgili Timuçin kardeşimizin yüreğinde, kalbinin merkezinde Lefke aşkı var...Bölge sevdası var... Mesleğinde çok başarılı... Bölgede herkesin, 7'den 70'e herkesin sevdiği, saygı gösterdiği bir gencimiz... Bu, şölenimizle de ortaya çıktı. Belli oldu ki Timuçin Lefke'ye iyi gelecek” dedi...     

Özgürgün, Timuçin Pirgalıoğlu'nun başarılarının, sadece Lefke için değil, ülke siyasetine de önemli bir motivasyon getireceğini vurguladı. 

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UBP Lefke Belediye Başkan adayı Timuçin Pirgalıoğlu da, başta Genel Başkan Hüseyin Özgürgün olmak üzere, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Lefke ve bölgesinin daha önce böylesi geniş katılımlı bir şölene tanıklık etmediğini söyleyen Pirgalıoğlu, heyecanlı olduklarını belirtti...

Pirgalıoğlu, "Artık bu geceden sonra, seçimden çok göreve başlayacağımız günü saymaya başladık. Artık Lefke'ye hizmet vermeye başlayacağımız günü saymaya başladık. Evet... Lefke Güzel... Söz veriyorum 24'ünden sonra daha da güzel olacak" dedi.

Bölgenin eksiklerini iyi tespit ettiklerini, çarenin ne olduğunu da iyi bildiklerini belirten Pirgalıoğlu, Lefke'yi hak ettiği noktaya çıkaracak projelerin hazır olduğunu söyledi.

"Lefke'ye yeni gelecek iyi gelecek" sözünün slogandan öte, bir gerçeği içinde barındırdığına işaret eden Pirgalıoğlu, "Lefke ve bölgemiz için yeni bir gelecek tasarlıyoruz. Yeni bir sayfa açıyoruz. Bu sayfanın her satırına, hep birlikte, bizi geleceğe taşıyacak güzel şeyler yazacağız." şeklinde konuştu.

 

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Son Güncelleme: 07.06.2018 16:27
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