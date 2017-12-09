UBP Lefke Ve Güzelyurt Kadınlar Buluşması’yla İktidar Yürüyüşünü Başlattı

UBP Güzelyurt- Lefke kadınları buluşması Gaziveren’de gerçekleşti. UBP Milletvekili adayları ile UBP’nin bölgedeki kadın örgütlerinin buluşmasında Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün, ile Genel Sekreter Dursun Oğuz’un yanı sıra, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün annesi Tangör Özgürgün ve 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu hazır bulundu.

Katılımın son derece yüksek olduğu etkinlikte zaman zaman izdiham yaşandı.

“UBP’nin birinci parti olacağını herkes kabul etmiş durumda”

Güzelyurt ve Lefke İlçesi Kadınlar Buluşmasında kalabalığa konuşan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, ‘Bugün UBP’ye inanmış siz değerli hanımlar ve Kıbrıs Türk halkını görüyorum. Bugün UBP ile birlikte geleceğini aydınlık gören halkımızı görüyorum ve sizin sayesiniz de UBP’nin iktidarını görüyorum’ diye konuştu.

Özgürgün, UBP’nin seçimlerde birinci parti çıkacağının artık herkes tarafından kabul gören bir gerçek olduğunu söyledi.

“Kadınlarımız en büyük gücümüzdür”

UBP Lefke ve Güzelyurt kadınlarına seslenirken, Ulusal Birlik Partisi’nin gücünü tabanından ve kadınlarından aldığını ifade eden Özgürgün, ‘kadınlarımız en büyük gücümüzdür’ diye konuştu.

“Güzelyurt KKTC toprağı kalacak. Tartıştırmayız”

Güzelyurt’un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42 yıllık toprağı olduğunu ifade eden Başbakan Hüseyin Özgürgün, 42 yıl daha değil, 142 yıl daha KKTC Toprağı kalacağını belirtti ve ‘Güzelyurt’u pazarlık konusu asla yaptırmayız’ diye konuştu.

UBP Hükümetinin bölgeye ciddi yatırımlar yatığını ifade eden UBP Genel Başkanı, Güzelyurt’un en gözde bölgelerden biri olduğunu söyledi.

“Güzelyurt’a yatırım, Lefkeyi ilçe yaptık”

Konuşması defalarca alkışlarla kesilen Başbakan Özgürgün ayrıca Ulusal Birlik Partisi’nin Lefke’nin hakkını teslim ederek KKTC’nin

6’ncı ilçesi yaptığını ve bunun UBP iktidarında gerçekleştiğini anımsatıp, etkinliği düzenleyen UBP’li kadınlara teşekkür etti.

Görkem Tanaydın: “Mühür ve tek başına iktidar”

Etkinliğin açılışında konuşan Güzelyurt Kadın Kolları Başkanı Görkem Tanaydın ise konuşmasında UBP’nin iktidara yürüdüğünü ifade ederek birlik beraberlik çağrısı yaptı. Herkesi UBP’ye mühür vurmaya çağıran Tanaydın, tek başına iktidar hedefini gösterdi.

Tangör Özgürgün: Her UBP iktidarında ülkenin çehresi değişiyor

Tanaydın da sonra kürsüye gelen Tangör Özgürgün ise konuşmasında, UBP iktidarlarında ülkenin çehresinin değiştiğini belirtti ve birlik, bereket içerisinde Anavatan Türkiye ile birlikte 7 Ocak’tan sonra devam edecek UBP iktidarı sayesinde KKTC’nin daha da ileriye gideceğini söyledi.

Meral Eroğlu: UBP’yi her dönem kadınlar omuzlamıştır.

Başbakan’dan önce bir konuşma yapıp UBP’li kadınlara seslenen 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu, her dönemde Ulusal Birlik Partisi’ni kadınların omuzladığını ifade ederek, yine kadınların gücüyle UBP’nin seçimlerden iktidar olarak çıkacağına olan inancını belirtti