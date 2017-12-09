Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107921
ALTIN
153.987
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1410
EURO
4.5054
Girne’de Kaza
Girne’de Kaza
Kazasız Gün Geçmiyor
Son Dakika
Kazasız Gün Geçmiyor
Bugün Son Yolculuğuna Uğurlanacak
Bugün Son Yolculuğuna Uğurlanacak
Lefkoşa’da Kenevir Operasyonu
Lefkoşa’da Kenevir Operasyonu
Flaş Haber
Girne’de Kaza
Kapat

UBP Lefke Ve Güzelyurt Kadınlar Buluşması’yla İktidar Yürüyüşünü Başlattı

UBP Lefke Ve Güzelyurt Kadınlar Buluşması’yla İktidar Yürüyüşünü Başlattı

09 Aralık 2017 Cumartesi 20:56
UBP Lefke Ve Güzelyurt Kadınlar Buluşması’yla İktidar Yürüyüşünü Başlattı
banner238

UBP Lefke Ve Güzelyurt Kadınlar Buluşması’yla İktidar Yürüyüşünü Başlattı

UBP Güzelyurt- Lefke kadınları buluşması Gaziveren’de gerçekleşti. UBP Milletvekili adayları ile UBP’nin bölgedeki kadın örgütlerinin buluşmasında Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün, ile Genel Sekreter Dursun Oğuz’un yanı sıra, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün annesi Tangör Özgürgün ve 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu hazır bulundu.

Katılımın son derece yüksek olduğu etkinlikte zaman zaman izdiham yaşandı.

“UBP’nin birinci parti olacağını herkes kabul etmiş durumda”

Güzelyurt ve Lefke İlçesi Kadınlar Buluşmasında kalabalığa konuşan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, ‘Bugün UBP’ye inanmış siz değerli hanımlar ve Kıbrıs Türk halkını görüyorum. Bugün UBP ile birlikte geleceğini aydınlık gören halkımızı görüyorum ve sizin sayesiniz de UBP’nin iktidarını görüyorum’ diye konuştu.

Özgürgün, UBP’nin seçimlerde birinci parti çıkacağının artık herkes tarafından kabul gören bir gerçek olduğunu söyledi.

“Kadınlarımız en büyük gücümüzdür”

UBP Lefke ve Güzelyurt kadınlarına seslenirken, Ulusal Birlik Partisi’nin gücünü tabanından ve kadınlarından aldığını ifade eden Özgürgün, ‘kadınlarımız en büyük gücümüzdür’ diye konuştu.

“Güzelyurt KKTC toprağı kalacak. Tartıştırmayız”

Güzelyurt’un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42 yıllık toprağı olduğunu ifade eden Başbakan Hüseyin Özgürgün, 42 yıl daha değil, 142 yıl daha KKTC Toprağı kalacağını belirtti ve ‘Güzelyurt’u pazarlık konusu asla yaptırmayız’ diye konuştu.

UBP Hükümetinin bölgeye ciddi yatırımlar yatığını ifade eden UBP Genel Başkanı, Güzelyurt’un en gözde bölgelerden biri olduğunu söyledi.

“Güzelyurt’a yatırım, Lefkeyi ilçe yaptık”

Konuşması defalarca alkışlarla kesilen Başbakan Özgürgün ayrıca Ulusal Birlik Partisi’nin Lefke’nin hakkını teslim ederek KKTC’nin

6’ncı ilçesi yaptığını ve bunun UBP iktidarında gerçekleştiğini anımsatıp, etkinliği düzenleyen UBP’li kadınlara teşekkür etti.

Görkem Tanaydın: “Mühür ve tek başına iktidar”

Etkinliğin açılışında konuşan Güzelyurt Kadın Kolları Başkanı Görkem Tanaydın ise konuşmasında UBP’nin iktidara yürüdüğünü ifade ederek birlik beraberlik çağrısı yaptı. Herkesi UBP’ye mühür vurmaya çağıran Tanaydın, tek başına iktidar hedefini gösterdi.

Tangör Özgürgün: Her UBP iktidarında ülkenin çehresi değişiyor

Tanaydın da sonra kürsüye gelen Tangör Özgürgün ise konuşmasında, UBP iktidarlarında ülkenin çehresinin değiştiğini belirtti ve birlik, bereket içerisinde Anavatan Türkiye ile birlikte 7 Ocak’tan sonra devam edecek UBP iktidarı sayesinde KKTC’nin daha da ileriye gideceğini söyledi.

Meral Eroğlu: UBP’yi her dönem kadınlar omuzlamıştır.

Başbakan’dan önce bir konuşma yapıp UBP’li kadınlara seslenen 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu, her dönemde Ulusal Birlik Partisi’ni kadınların omuzladığını ifade ederek, yine kadınların gücüyle UBP’nin seçimlerden iktidar olarak çıkacağına olan inancını belirtti

Son Güncelleme: 09.12.2017 22:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de Kaza
Girne’de Kaza
Kazasız Gün Geçmiyor
Kazasız Gün Geçmiyor
KAN BAĞIŞÇISI KAZANIM DESTEK PROGRAMI TANITILDI
KAN BAĞIŞÇISI KAZANIM DESTEK PROGRAMI TANITILDI

banner253

banner211

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim