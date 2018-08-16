UBP Lefke Milletvekili Çaluda: “CTP Dönemindeki Yolsuzluklarla İlgili Hiçbir Adım Atılmadı”



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, geçmiş CTP döneminde yapıldığını iddia ettiği yolsuzluklarla ilgili adım atılmamasını eleştirdi.

Çaluda, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)eski müdürü Gürcan Erdoğan’la ilgili süreç hakkında yazılı açıklama yaptı.

Sayıştay Başkanlığı’nın, ”Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda 2014-2016 Döneminde Yönetim Kurulu Kararıyla ‘Hizmet Alımı’ Adı Altında Gerçekleştirilmesi Gereken Geçici İşçi İstihdamları Ve Uygulamalarına İlişkin Denetim Raporu”na göre kurumun 105 Bin TL zarara uğratıldığı; Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’nun Cypfruvex’le ilgili raporuna göre bu kurumun da 1 milyon TL zarara uğratıldığı gerekçesiyle, iki ay öncesi bu “yolsuzluk raporları” hakkında Polis Genel Müdürlüğü’ne ve Başsavcılığa suç duyurusunda bulunduğunu anımsatan Çaluda şunları kaydetti:

“Bu gün gelinen aşamada görüyoruz ki, CTP dönemine ait olan bu yolsuzluk dosyaları hakkında suç duyurusunda bulunmamıza rağmen tek bir adım dahi atılmazken kendilerinden olmayanlar hakkında en ufak bir suç unsuru tespit edildiği zaman birileri tarafından düğmeye basılmakta ve yargılama işlemi hemen gerçekleştirilmektedir. Bu da bize yargılamaların siyasi olduğunu açıkça göstermektedir.”

