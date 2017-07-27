UBP Lefke İlçe Örgütü 1. Kongresini 12 Ağustos’ta Yapacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke ilçe örgütü, 1. Kongresini, 12 Ağustos’ta gerçekleştirecek.
UBP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, ilçe başkanı, yönetim kurulu ve diğer organların belirleneceği kongre, saat 10:00’da başlayacak.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke ilçe örgütü, 1. Kongresini, 12 Ağustos’ta gerçekleştirecek.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke ilçe örgütü, 1. Kongresini, 12 Ağustos’ta gerçekleştirecek.
UBP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, ilçe başkanı, yönetim kurulu ve diğer organların belirleneceği kongre, saat 10:00’da başlayacak.