UBP kurultayında 2 bin 700 oya göre sonuçlar

UBP KURULTAYINDA 2 BİN 700 OYA GÖRE SONUÇLAR



TATAR 973, ÖZGÜRGÜN 791, SUCUOĞLU 485 VE ATUN 429 OY ALDI



Ulusal Birlik Partisi 21’inci Olağan Kurultayı’nda 2 bin 700 oya göre Ersin Tatar 973, Hüseyin Özgürgün 791, Sucuoğlu 485 ve Sunat Atun 429 oy aldı.



Hüseyin Özgürgün, Ersin Tatar, Faiz Sucuoğlu ve Sunat Atun'un aday olduğu başkanlık seçiminde toplam 7 bin 2 üye oy kullandı. Saat 01.00 sıralarında 2 bin 700 oyun dağılımı belli olmuştu.



Adaylardan hiçbirinin kazanmaması halinde en çok oy alan 2 aday gelecek hafta yapılacak ikinci turda yarışacak.



Başkanlık seçimi ikinci tura kaldığı için Parti Meclisi için kullanılan oyların sayımi da haftaya bırakıldı.



Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda cumartesi başlayan kurultayın ilk gününde konuşmalar yapılırken, dün de genel başkanlık ve parti meclisi seçimi gerçekleştirildi.



