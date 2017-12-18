UBP, Hedef ve Projelerini Açıkladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP), “Güçlü İktidar, Yeni Hedefler, Büyük Projeler” temelinde “Yeni Kalkınma Dönemi” adını verdiği seçim manifestosunu bir basın toplantısı ile açıklıyor.
Saat 10.00’da Merit Lefkoşa Hotel’de başlayan basın toplantısında, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün Ulusal Birlik Partisi Yeni Kalkınma Dönemi Manifestosu'nu açıkladı.
UBP Hükümeti’nin 1,5 yıllık iktidarında başlattığı projelerin tamamlanması ve yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı yeni projeleri açıkladı.
Ekonomi ağırlıklı manifestonun açıklandığı basın toplantısında UBP Milletvekili adayları da hazır bulundu.
İŞTE UBP'NİN HEDEF VE PROJELERİ: