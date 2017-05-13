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13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:51

UBP:” HAYATIN TEMEL TAŞLARI OLAN BÜTÜN ANNELERİN ANNELER GÜNÜ’NÜ EN KALBİ DUYGULARLA KUTLAR..''

UBP:” HAYATIN TEMEL TAŞLARI OLAN BÜTÜN ANNELERİN ANNELER GÜNÜ'NÜ EN KALBİ DUYGULARLA KUTLAR..''
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UBP:” HAYATIN TEMEL TAŞLARI OLAN BÜTÜN ANNELERİN ANNELER GÜNÜ’NÜ EN KALBİ DUYGULARLA KUTLAR, TÜM ANNELERİMİZİ SEVGİYLE, SAYGIYLA KUCAKLARIZ”

Ulusal Birlik Partisi(UBP), Anneler Günü mesajında, annelerin hayatın temel taşları olduğunu belirtti.

UBP Genel Sekreteri Oğuz Dursun, “Fedakarlığın, sabrın, sevgi ve saygının tükenmek bilmeyen kaynağı olan annelerimizi, yılın bir gününde değil, her zaman hatırlamamız, değer vermemiz, bu yüce varlıkları mutlu etmemiz en başta evlat olarak görevimizdir” dedi.


Annelerin sevgi ve destekleriyle güçlü yarınların da kurucuları, toplumun mimarları olduğunu kaydeden Dursun, “Hayata dair her şeyi öğreten bu fedakar varlıklarımıza çok şey borçlu olduğumuzu da unutmamalıyız. Ulusal Birlik Partisi olarak fedakârlıklarla ve sabırla dünyanın en yüce görevini yerine getiren sevgi sembolü, yaşam ışığı, hayatın temel taşları olan bütün annelerin Anneler Günü’nü en kalbi duygularla kutlar, tüm annelerimizi sevgiyle, saygıyla kucaklarız” dedi.

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