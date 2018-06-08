banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95876
ALTIN
186.850
DOLAR
4.4674
STERLİN
6.0009
EURO
5.2589
Emekli Komutan ile Mukayyid milyon sterlinlik vasiyetten tutuklandı
SAHTE EVRAK BAŞLARINI YAKTI
Girne’de yine sanal bet operasyonu
GİRNE'DE YİNE SANAL BET OPERASYONU
Değer tutuklu yargılanacak
DEĞER TUTUKLU YARGILANACAK
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner282

UBP Güzelyurt Adayları Güzelyurtluları Selamladı!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Belediye Başkan ve meclis üyesi adayları, seçim çalışmalarını çerçevesinde, bu sabah Güzelyurt Terminali binası önündeki çemberde bayrak eylemi gerçekleştirdi.

UBP Güzelyurt Adayları Güzelyurtluları Selamladı!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Belediye Başkan ve meclis üyesi adayları, seçim çalışmalarını çerçevesinde, bu sabah Güzelyurt Terminali binası önündeki çemberde bayrak eylemi gerçekleştirdi.

08 Haziran 2018 Cuma 14:53
UBP Güzelyurt Adayları Güzelyurtluları Selamladı!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Belediye Başkan ve meclis üyesi adayları, seçim çalışmalarını çerçevesinde, bu sabah Güzelyurt Terminali binası önündeki çemberde bayrak eylemi gerçekleştirdi.

Mahmut Özçınar Seçim Ofisi’nden verilen bilgiye göre, “Birlikte daha ileriye birlikte daha güzele sloganıyla” yola çıkan adaylar, bayrak eylemiyle farkındalık yaratarak, “daha çok çalışarak, kentimiz için çalışıyoruz” mesajı verdi.

banner277
ADAYLAR SANAYİ BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

UBP Güzelyurt adayları daha sonra Güzelyurt sanayi sitesini ziyaret ederek, esnafla buluştu.

İş yerlerini tek tek ziyaret eden Özçınar ve beraberindeki meclis üyesi adayları, yeni dönemde kenti daha güzel, daha çağdaş, daha güvenli, engelsiz, sağlıklı, onur ve gurur duyulan bir hale getirmek için hazır olduklarını vurguladı.

banner288
Son Güncelleme: 08.06.2018 18:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli kafileye anlamlı ziyaret
Milli kafileye anlamlı ziyaret
KAÜ’nün gurur günü
KAÜ’nün gurur günü
GAÜ 32. dönem mezunları, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın katıldığı törende diplomalarını aldı
GAÜ 32. dönem mezunları, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın katıldığı törende diplomalarını aldı
“usulen Hata Var”
“usulen Hata Var”
UKÜ, 4. Ulusal Aşçılık Kampı ve Çalıştayı’na katıldı
UKÜ, 4. Ulusal Aşçılık Kampı ve Çalıştayı’na katıldı
SÜMER AYGIN, HP’Yİ ZİYARET ETTİ!
SÜMER AYGIN, HP’Yİ ZİYARET ETTİ!
Saraçoğlu Vakfı, Fitre ve Zekat Bağışı Kabul Ediyor...
Saraçoğlu Vakfı, Fitre ve Zekat Bağışı Kabul Ediyor...
YÖK, KKTC'deki Öğrencileri Denetleyecek...
YÖK, KKTC'deki Öğrencileri Denetleyecek...
Harmancı, Bayraktar Türk Maarif Koleji, Bayraktar Ortaokulu ve Emaa’yı Ziyaret Etti!
Harmancı, Bayraktar Türk Maarif Koleji, Bayraktar Ortaokulu ve Emaa’yı Ziyaret Etti!
UBP Güzelyurt’ta Tanıtım Şöleni Düzenlendi!
UBP Güzelyurt’ta Tanıtım Şöleni Düzenlendi!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim