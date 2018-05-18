UBP Girne Milletvekili Berova: “İstifa et!”

Kıbrıs Manşet Özel Haber

UBP Girne Milletvekili Dr.Özdemir Berova’dan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’ye çağrı:

UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova, Kıbrıs Manşet’e özel açıklamalarda bulunarak İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’yi istifa etmeye çağırdı.

Berova, Hükümetin büyük bir rezalete imza attığını belirttiği açıklamasında, ülkenin adeta bir yangın yerine döndüğünü, ülkede ekonomi namına bir şey kalmadığını, insanların geçim sıkıntısından başka bir şey düşünemeyecek durumda olduğunu, ancak Hükümetin buna çözüm üretecek kararlar almak yerine kendisini Anayasa Mahkemesi yerine koyarak 174 kişinin vatandaşlığını iptal etmekle uğraştığını söyledi.

Zulüm Hükümeti

Dörtlü koalisyon Hükümetinin adının Zulüm Hükümeti olması gerektiğini söyleyen UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova, insanlara zulüm çektirmekten çekinmeyen Hükümetin yanlış bir karar varsa mahkemeye götürerek karar almak yerine, anayasaya aykırı bir liste açıklayarak suç işlediğini belirtti.

Acelece ve acemice kararlar

Dörtlü Hükümetin kin ve nefret duygularından kendisini arındıramayarak, büyük bir garez içerisinde geçmiş Hükümetin aldığı kararları acelece ve acemice kararlar ile bertaraf etmeye çalıştığını belirten Berova, 175 kişi olarak açıklanan vatandaşlıkları geri alma listesinin bile tamamen siyasi nedenlerle defalarca değiştirildiğini ve en son 174 kişi olarak resmi gazetede yayınlanmasının bile başlı başına bir skandal olduğunu ve İçişleri Bakanının böylesi bir sebeple bile İstifa etmesi gerektiğini söyledi.

Ciddi farklılıklar var

İlk liste ile son liste arasında çok fazla ismin değiştirildiğini ve çok sayıda isim farklılıkları olduğunu söyleyen UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova, 175 diye kamuoyuna açıklanan sayının 174 olarak resmi gazetede yayınlanmasının tamamen siyasi olarak hazırlanan bir liste olduğunun işareti olduğunu, bu durumun ilk ve son liste arasındaki farktan da belli olduğunu, bir başka dikkat çekici konunsa, iptal edilen isimler için önerge ve karar gün ve sayıları verilirken iptal kararları için herhangi bir karar gün yada sayısı yayınlanmadığını belirtti.

Berova açıklamasının devamında “Yani liste üzerinde oynama mı yapıldı” diye sorarak, İçişleri Bakanının bu tutarsız davranışlarından dolayı derhal istifa etmesi gerektiğini söyleyerek, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’yi onurlu bir duruş sergileyerek istifa etmeye çağırdı.