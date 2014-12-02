UBP Girne Gençlik Kolları Eroğlu’na Destek Belirtti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne İlçesi Gençlik Kolları Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na Nisan 2015’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için destek belirtti.

UBP Girne İlçe Gençlik Kolları’ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde partimizin ve Girne İlçesi Gençlik Kolları’nın kalbinden geçen ve her ortamda adayımızın liderimiz ve cumhurbaşkanımız Dr. Derviş Eroğlu’nun olduğunu dile getiren bizler, Girne İlçesi Gençlik Kolları ve Gençlik Örgütleri Cumhurbaşkanımız Dr. Derviş Eroğlu’nun bağımsız adaylığını açıklaması ile beraber çok büyük bir sevinç ve mutluluğa erişmiş bulunmaktayız” denildi.

Ülkenin Kıbrıs konusunda zor ve çetin bir dönemece girdiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:

“Bu süreç Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesidir. Bu mücadeleyi, Kıbrıs Türk’ünün varlığını ve haklarını hiç şüphesiz ki liderimiz ve cumhurbaşkanımız Derviş Eroğlu’ndan başkası savunamaz. Bir liderde olması gereken vasıfların hepsine sahip olan adaylar arasındaki tek aday bizlerin yani halkın desteklediği adayımız ve liderimiz Cumhurbaşkanımız Derviş Eroğlu’dur. Bizler Girne İlçesi Gençlik Kolları ve örgütleri olarak bu süreçte ve bundan sonraki süreçlerde, her zaman olduğu gibi liderimiz Derviş Eroğlu’nun yanında olup el ele mücadelemize devam edeceğiz”.