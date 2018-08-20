UBP Genel Sekreteri Oğuz: “UBP’de Pazarlık Veya Kavga Yok”

“DEPREM BEKLEYENLER HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAYACAK”



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Dursun Oğuz, UBP’de, yansıtıldığı gibi herhangi bir pazarlık veya kavga söz konusu olmadığını ve olamayacağını; ülke yangın yeriyken UBP kurultayıyla gündem değiştirme gayretlerinin nafile olduğunu belirtti.

Oğuz, “deprem bekleyenlerin hayal kırıklığı yaşayacağını” kaydetti.

Oğuz, bugün bir gazetenin “UBP’de deprem” başlığıyla yayımladığı haber üzerine yazılı açıklama yaptı.

Oğuz konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Her kurultay dönemi olduğu gibi yine belli başlı odaklar Ulusal Birlik Partisi içerisinde karmaşa yaratma hedefiyle faaliyetlerine başlamış bulunmaktadırlar. Ulusal Birlik Partisi demokratik ve olgun bir partidir, iş karıştırıcıların tahriklerine kanarak kendi içerisinde karmaşaya sebep olacak da değildir” dedi.

“PAZARLIK VEYA KAVGA SÖZ KONUSU DEĞİL, OLAMAZ”

Dursun Oğuz, demokrasi gereği partide tüzük şartları uygunluğuna sahip dileyen üyelerin aday olabileceğini ve 12 bin üyeli kurultay yarışına katılabileceğini kaydederek, “Olması gereken de budur. Partimizde, yansıtıldığı gibi herhangi bir pazarlık veya kavga söz konusu değildir ve olamaz. Hele 2020 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi hiç gündem değildir” ifadelerini kullandı.

Oğuz, ülke yangın yeriyken UBP kurultayıyla gündem değiştirme gayretlerinin nafile olduğunu da belirterek, UBP’nin 21. Olağan Kurultayı’nın birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde, yine bir demokrasi şöleni havasında yapılacağını ve deprem bekleyenlerin hayal kırıklığı yaşayacağını kaydetti”

