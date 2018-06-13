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UBP Genel Sekreteri Oğuz hükümeti eleştirdi

UBP Genel Sekreteri Oğuz hükümeti eleştirdi

13 Haziran 2018 Çarşamba 15:31
UBP Genel Sekreteri Oğuz hükümeti eleştirdi

“KAYBEDENLER KULÜBÜ GİBİ BİR HÜKÜMET KURMUŞSANIZ O ZAMAN MECLİSTE DE 26 MİLLETVEKİLİNİ HAZIR ETMEK DURUMUNDASINIZ”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Dursun Oğuz, “kaybedenler kulübü gibi bir hükümet kurmuşsanız o zaman mecliste de 26 milletvekilini hazır etmek durumundasınız” dedi.

UBP Basın Bürosu’na göre,Dursun Oğuz katıldığı bir programda, Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, Cumhuriyet Meclisinin nisap sorunu nedeniyle son iki gündür toplanamamasıyla ilgili açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını, UBP’nin 16 milletvekilinin Meclis komitelerinin tümünde aktif bir şekilde çalıştığını söyledi.

“Ulusal Birlik Partisi üzerine düşen muhalefet görevini yapmaktadır” diyen Oğuz, “Eğer dört parti ‘biz bu işi yaparız’ diye iddia edip kaybedenler kulübü gibi bir hükümet kurmuşsanız o zaman mecliste de 26 milletvekilini hazır etmek durumundasınız” dedi.

“Önceki Hükümet ortaklarının meclis çoğunluğunu sağlayabilmek için Zorlu Töre’yi ambulansla meclise getirdiğini”söyleyen Oğuz, Hükümet ortaklarını “sağlık üzerinden demagoji” yapmakla suçladı.

Dursun Oğuz,“hayallerin” pat diye yapılamayacağını, ancak uzun vadede, sağlam bir hükümetle ve sağlam bir meclis aritmetiğiyle yapılabileceğini, “yamalı bohça hükümeti” ile yapılamayacağını söyledi.

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HÜKÜMETE ELEŞTİRİLER

Hükümetin “ilk yaptığı icraatın”Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki siyaset yasağını kaldırmak olduğunu ifade eden Dursun Oğuz, “DAÜ yasası zaten hazırdı ve yasa geçtiği anda siyaset yasağının kalkmasıyla ilgili madde de yasa içerisine vardı ama hükümet DAÜ’de siyaset yasağını hemen kaldırmak istedi, neden? Çünkü bu durum hem Tufan Bey’i ama en fazla da Kudret Bey’i etkiliyordu ve acilen değişmesi gerekmekteydi ve bu kendisini ilgilendiren yasayı öncelikli olarak geçirtti, halbuki Tufan Erhürman daha önce de hükümette bulunmasına rağmen böyle bir şeyi hiç talep etmedi” dedi.

Oğuz, tartışmalı yurt arazisi ile ilgili olarak ise “yatırımcı vazgeçmiş, o zaman malı devlet tasarrufuna alın, niye almıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlık konusunda ise Hükümet’in kendilerini savunacak bir avukat bulamadığını ileri süren Oğuz, üst düzey yöneticilerin atanmasıyla ilgili yapılan düzenleme konusunda da Hükümeti eleştirdi.

Oğuz, “Bir yasa yaparken birilerinin haklarını gasp etmezsiniz, mağdur etmezsiniz, makamdan alabilirsiniz, eski maaşına geri çevirebilirsiniz ama maaşsız bırakamazsınız, üstelik bunu yapanların asıl meslekleri hukuk” şeklinde konuştu.

 

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Son Güncelleme: 13.06.2018 18:36
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