UBP Genel Sekreteri Oğuz, Adem'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirtti

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, eski bakan ve milletvekillerinden Sonay Adem'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirtti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz, Sonay Adem'in vefatı üzerine bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Oğuz mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yıllarca ülke demokrasimize, hem sivil toplumda hem de Gazimağusa Milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi'nde hizmet vermiş değerli insan Sonay Adem'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz, merhuma tanrıdan rahmet, yaslı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

