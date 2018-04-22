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UBP Genel Başkanı Özgürgün’ün 23 Nisan Mesajı!

ÖZGÜRGÜN: “23 NİSAN, DÜNYA ÇOCUKLARI ARASINDA SEVGİ, KARDEŞLİK VE DOSTLUK BAĞLARI GÜÇLENEREK TÜM İNSANLIĞIN HUZUR VE BARIŞ İÇİNDE YAŞAYABİLECEKLERİ BİR DÜNYANIN TEMELİDİR”

UBP Genel Başkanı Özgürgün’ün 23 Nisan Mesajı!

ÖZGÜRGÜN: “23 NİSAN, DÜNYA ÇOCUKLARI ARASINDA SEVGİ, KARDEŞLİK VE DOSTLUK BAĞLARI GÜÇLENEREK TÜM İNSANLIĞIN HUZUR VE BARIŞ İÇİNDE YAŞAYABİLECEKLERİ BİR DÜNYANIN TEMELİDİR”

22 Nisan 2018 Pazar 09:14
UBP Genel Başkanı Özgürgün’ün 23 Nisan Mesajı!


ÖZGÜRGÜN: “23 NİSAN, DÜNYA ÇOCUKLARI ARASINDA SEVGİ, KARDEŞLİK VE DOSTLUK BAĞLARI GÜÇLENEREK TÜM İNSANLIĞIN HUZUR VE BARIŞ İÇİNDE YAŞAYABİLECEKLERİ BİR DÜNYANIN TEMELİDİR”
Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, çocuklar arasında oluşturulacak sevgi, kardeşlik ve dostluk bağlarının, huzur ve barış içerisinde bir dünyanın temeli olduğunu söyledi.

Özgürgün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Dünyada kutlanan tek çocuk bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sevgi ve şefkatle kutluyorum” dedi.

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Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarının çocuklar aracılığıyla paylaşılan özel bir bayram olduğunu kaydeden Özgürgün, “23 Nisan, dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk milli iradenin hayat bulduğu 23 Nisan’ı bir bayram olarak geleceğin teminatı olan çocuklara armağan ederken, çocukların değerine dikkat çektiğini belirten Özgürgün, “Çocuklarımız bizim aydınlık yarınlarımızın güvencesi ve egemenliğimizin teminatı, bedeller ödeyerek kazandığımız bu vatan topraklarının gelecek sahipleridir. O nedenledir ki özgürlüğün ve egemenliğin önemini unutmadan milli ve manevi değerlerimizi, inancımızı, milli birlik ve beraberliğimizi korumak, savunmak ve yaşatmak hepimizin görevidir” dedi.

(ID/ÖK)

Son Güncelleme: 22.04.2018 12:23
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USPözgürgün23NisanMesajı
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