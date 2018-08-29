UBP Genel Başkanı Özgürgün’den Hükümete Çağrı!

“TÜM KESİMLERİN ÖNERİLERİNİ DİKKATE ALARAK GEREKLİ ADIMLARI ATIN…”

“BİZDEN ÖNERİ BEKLİYORSANIZ UBP MİLLETVEKİLLERİNİN ÖNERİLERİNİ, MECLİS TUTANAKLARINI OKUYUN GEREKLİ MESAJI ALIRSINIZ”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, hükümete, “Tüm kesimlerin önerilerini dikkate alarak gerekli adımları atma” çağrısında bulunarak, “Bizden öneri bekliyorsanız UBP milletvekillerinin önerilerini Meclis tutanaklarından okuyun. Gerekli mesajı alırsınız” dedi.

Özgürgün, UBP Bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada “acemiler mangası” diye nitelediği hükümeti “beceriksizle” ve ‘ben bilirim ben yaparım” edasıyla hareket ederek hiçbir öneriyi dikkate almamakla suçladı.

Hüseyin Özgürgün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ Aylardır defalarca uyarmamıza, Meclis kürsüsünden çağrı yapmamıza ve tedbir alınması gerektiğini söylememize rağmen, inatla ve hırsla kurulmuş ‘dört başlı’ hükümet ‘ben bilirim, ben yaparım’ edasıyla hiçbir önerimizi kale almadan yoluna devam edip gelinen aşamada dövizin de ani yükselmesiyle duvara toslamış, ülkeyi yangın yerine çevirmiştir. Bu kadar zamandır önerilerimizi dikkate almazken bizlerden çözüm önerisi istemeleri manidardır. Bizden öneri bekliyorlarsa UBP milletvekillerinin aylardır yapmış oldukları önerileri Meclis tutanaklarından alıp okusunlar ve uygulasınlar. Gereken mesajı alacaklardır.”

Hükümetin bu şekilde devam etmesi halinde halkın gelirinin yoksulluk sınırının çok altına düşeceğini ve seri iflasların başlayacağını söyleyen Hüseyin Özgürgün şöyle devam etti:

“Evet döviz yükselmiş olabilir, fakat bunun vatandaşa yansımasının daha düşük olması için de alınabilecek birçok tedbir vardır ve uygulanması gerekmektedir, bizim hükümet ettiğimiz dönemde de döviz yüzde 30’un üzerinde artmış fakat bu artışları vatandaşa yansıtmamak için gerekli tedbirleri almıştık. Asgari ücretle geçinen bir ailenin bu şartlarda geçinmesi mümkün değil. Bu ücret ancak kira ve elektriğe yeter. Hükümetin asli görevi burada ortaya çıkmaktadır, hükümet edenler vatandaşının refah içinde geçinmesi için alternatifler üretmek zorundadır.”

Son günlerde yapılan eylemlere de değinen Özgürgün, “Sendikalar ve sivil toplum örgütleri dövizin de artışını göz önünde bulundurarak, çok sabırlı bir şekilde bu güne kadar alternatifler üretip hükümetle görüşmüşlerdir fakat amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olan hükümet ‘ben yaparım olur’ mantalitesi ile sendikaları dikkate almayarak kendi kafasındaki adımları atmış ve memleketi kilitlenecek noktaya getirmiştir” dedi.

Özgürgün, “Hükümeti inatlarından vazgeçip, diğer kesimlerin önerilerini dikkate alarak, memleketi doğru dürüst yönetmeleri ve ülkeyi daha büyük kaosa sürüklemeden gereken tedbirleri bir an önce almaları konusunda uyarıyorum” ifadelerine yer verdi.

