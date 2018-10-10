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UBP Genel Başkanı Özgürgün UBP’nin Kuruluşunun 43. Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

UBP Genel Başkanı Özgürgün UBP’nin Kuruluşunun 43. Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:10
UBP Genel Başkanı Özgürgün UBP’nin Kuruluşunun 43. Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

ÖZGÜRGÜN: “BUGÜN, KIBRIS TÜRK HALKININ BAĞRINDAN DOĞAN, GÜNEŞİMİZİN, ULUSAL BİRLİK PARTİMİZİN 43. YILINI ONURLA, GURURLA KUTLUYORUZ”

 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, UBP’nin kuruluşunun 43. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

 

Özgürgün mesajında, 11 Ekim 1975 günü Ulusal Birlik Partisi’nin kuruluş ilanında ülkenin siyasi tarihine not düşen kuruculara, ulusal birliğin teminatı; partinin her kademesinde hizmet verenlere, 43 yıl boyunca desteğini, güvenini esirgemeyen partililere ve halka minnet, takdir ve teşekkürlerini sundu.

 

 “GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZDEN”

 

“Bu süreçte, Ulusal Birlik Partisi olarak en büyük gücümüzü birliğimizden, muhabbetimizden alarak zor günlerin partisi olarak hizmetlerimizi ülke ve insan sevgisi ile sürdürdük, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Özgürgün, kuruluşundan bugüne UBP olarak  varlıklarının temeli devlete, fedakâr halka hizmet ettiklerini kaydetti.

 

“HESABIMIZI HALKIMIZA VERİRİZ”

 

“Hesabımızı halkımıza veririz, halkımızın kararına da hep saygılıyız. Sadece biz Ulusal Birlik Partililer değil, bütün halkımız yaşayarak görmüştür ki, Ulusal Birlik Partisi ister muhalefette ister iktidarda olsun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli partisidir, umududur ve vazgeçilmezidir”diyen Özgürgün, ülke yönetiminde en fazla bulunan, ülkenin en güçlü, en köklü siyasi partisi unvanını taşıyan UBP’nin, 43 yıllık süreçte KKTC’nin temellerinin atılmasına da damgasını vururken, halkın birlik ve beraberliğini, demokratik, laik ve sosyal hukuk devlet düzenini korumayı, ülkeyi ekonomik yönden de güçlendirmeyi görev bildiğini kaydetti.

 

Dörtlü hükümetin halkın  iradesini yok sayarak kurulduğunu iddia eden Özgürgün, UBP’in görev gününün çok yakın olduğunu belirtit.

 

Özgürgün, KKTC’nin her kalıcı eserinin altında mührü olan Ulusal Birlik Partisi’nin, Anavatan Türkiye ile dayanışma ve gönül birliği içinde, Kıbrıs Türk halkının refah ve yaşam kalitesinin artırılması hedefinde hizmete ve Kıbrıs Türkü’nün kurduğu devletin güvencesi olmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

 

                                                                                                         

 

 

Son Güncelleme: 10.10.2018 21:06
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