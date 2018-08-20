UBP Genel Başkanı Özgürgün, Halkın Bayramını Kutladı, Birlik Olma Temennisinde Bulundu

“KUCAKLAŞMAMIZI, BİRLİK OLMAMIZI SAĞLAYAN DUYGULARIN TÜM YÜREKLERE HAKİM OLMASINI TEMENNİ EDERİM”



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, bayram mesajında birlik olma temennisinde bulundu.



Hüseyin Özgürgün, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kucaklaşmamızı, birlik olmamızı sağlayan duyguların tüm yüreklere hakim olmasını temenni ederim” dedi.



Bayramların, mutlulukların paylaşıldığı, toplumun kucaklaştığı, kardeşlik ve dostluk duygularının güçlendiği, dargınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına aracılık eden günler olduğunu ifade eden Özgürgün, mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasında vesile olan bu güzel günlerin sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hep birlikte yaşamalı, yaşatmalı, canlı tutmalıyız. Bayramlarda yaşanan bu güzelliklerin yaşamımızın her alanında var olması birlik ve beraberliğimize yansıması en büyük dileğimdir.”



Özgürgün, mesajında halkın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.



UBP’DE BAYRAMLAŞMA YARIN 10.00-11.00’DE



Öte yandan UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün, Kurban Bayramı’nın birinci günü olan yarın Dereboyu’ndaki Genel Merkez’de 10.00-11.00 arası partililerle bayramlaşacağı belirtildi.



