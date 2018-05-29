UBP Genel Başkanı Özgürgün CAS heyetiyle görüştü

ÖZGÜRGÜN: “CAS ÇALIŞANLARI YASA İLE GÜVENCE ALTINA ALINABİLİR”

Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Fikret Çavuşoğlu başkanlığındaki Cyprus Airport Services (CAS) heyetini kabul etti.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede ilk sözü alan CAS Genel Müdürü Fikret Çavuşoğlu şirketin sorunlarını Özgürgün’e aktardı.

Bir ayı aşkın süredir sorunlarını hükümet yetkililerine aktarmaya çalıştığını ancak şirketin hayatını idame ettirebilmesine olanak sağlayacak herhangi bir adım göremediklerini savunan Çavuşoğlu, CAS’ın bu ay maaşları ödeyemeyeceğini belirtti.

Çavuşoğlu, yetkililere “durum daha da kötüye gitmeden bir çözüm bulun” çağrısı yaparak, çalışanların çözüm bulunana kadar direneceğini belirtti.

Fikret Çavuşoğlu, CAS’ın çok iyi hizmet verdiğini belirterek, Onurair sahibinin yaşadığı sorunlar, Atlasjet’in önce uçuşlarını azaltması, sonra da CAS ile olan sözleşmesini fesh etmesinin, “CAS’ı ciddi sıkıntıya soktuğu” değerlendirmesi yaptı.



Çavuşoğlu, özelleştirmenin şirket çalışanlarının geleceğini tehlikeye sokacağını söyledi.

ÖZGÜRGÜN

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün havaalanında tek şirketin hizmet vermesinin söz konusu olamayacağını belirterek, “CAS satılacaksa bile çalışanların geleceği garanti altına alınmalıdır” dedi.

CAS sorununun kolay çözülebilecek bir sorun olduğunu savunan Özgürgün, “Maliye Bakanlığı’nın yapacağı ‘TAK benzeri’ bir yasa ile CAS ve CAS çalışanları güvence altına alınabilir” şeklinde konuştu.

Bu sorunu geçtiğimiz hükümet döneminde çözememenin Maliye Bakanlığı’nın UBP’de olmamasından kaynaklandığını söyleyen Özgürgün, sorunu çözecek kurumun Maliye olduğunu belirtti.

Özgürgün,”UBP’nin her hükümet döneminde daha da güçlenen bir parti olduğunu, bunun çözüm üreten ve vatandaşın derdini dinlemelerinden kaynaklandığını” söyledi.

