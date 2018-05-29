Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105113
ALTIN
189.914
DOLAR
4.5441
STERLİN
6.0163
EURO
5.2469
Kocasının paylaşımına öfkelenip çocuğunu öldürdü
Son Dakika
KOCASININ PAYLAŞIMINA ÖFKELENİP ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ
Dikkat yarın elektrik kesintisi var...
DİKKAT YARIN ELEKTRİK KESİNTİ VAR.
Küçük Ercan'ın cenazesi hüzne boğdu
Son Dakika
KÜÇÜK ERCAN’IN CENAZESİ HÜZNE BOĞDU!
Mahram tutuksuz yargılanacak
MAHRAM TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

UBP Genel Başkanı Özgürgün CAS heyetiyle görüştü

Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Fikret Çavuşoğlu başkanlığındaki Cyprus Airport Services (CAS) heyetini kabul etti.

UBP Genel Başkanı Özgürgün CAS heyetiyle görüştü

Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Fikret Çavuşoğlu başkanlığındaki Cyprus Airport Services (CAS) heyetini kabul etti.

29 Mayıs 2018 Salı 15:58
UBP Genel Başkanı Özgürgün CAS heyetiyle görüştü

ÖZGÜRGÜN: “CAS ÇALIŞANLARI YASA İLE GÜVENCE ALTINA ALINABİLİR”
Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Fikret Çavuşoğlu başkanlığındaki Cyprus Airport Services (CAS) heyetini kabul etti.
UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede ilk sözü alan CAS Genel Müdürü Fikret Çavuşoğlu şirketin sorunlarını Özgürgün’e aktardı. 
Bir ayı aşkın süredir sorunlarını hükümet yetkililerine aktarmaya çalıştığını ancak şirketin hayatını idame ettirebilmesine olanak sağlayacak herhangi bir adım göremediklerini savunan Çavuşoğlu,  CAS’ın bu ay maaşları ödeyemeyeceğini belirtti.
Çavuşoğlu, yetkililere “durum daha da kötüye gitmeden bir çözüm bulun” çağrısı yaparak, çalışanların çözüm bulunana kadar direneceğini belirtti. 
Fikret Çavuşoğlu, CAS’ın çok iyi hizmet verdiğini belirterek, Onurair sahibinin yaşadığı sorunlar, Atlasjet’in önce uçuşlarını azaltması, sonra da CAS ile olan sözleşmesini fesh etmesinin, “CAS’ı ciddi sıkıntıya soktuğu” değerlendirmesi yaptı.

banner277
Çavuşoğlu, özelleştirmenin şirket çalışanlarının geleceğini tehlikeye sokacağını söyledi.
 

ÖZGÜRGÜN
UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün havaalanında tek şirketin hizmet vermesinin söz konusu olamayacağını belirterek, “CAS satılacaksa bile çalışanların geleceği garanti altına alınmalıdır” dedi. 
CAS sorununun kolay çözülebilecek bir sorun olduğunu savunan Özgürgün, “Maliye Bakanlığı’nın yapacağı ‘TAK benzeri’ bir yasa ile CAS ve CAS çalışanları güvence altına alınabilir” şeklinde konuştu. 
Bu sorunu geçtiğimiz hükümet döneminde çözememenin Maliye Bakanlığı’nın UBP’de olmamasından kaynaklandığını söyleyen Özgürgün, sorunu çözecek kurumun Maliye olduğunu belirtti. 
Özgürgün,”UBP’nin her hükümet döneminde daha da güçlenen bir parti olduğunu, bunun çözüm üreten ve vatandaşın derdini dinlemelerinden kaynaklandığını” söyledi.
 

Son Güncelleme: 29.05.2018 19:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gencay Eroğlu ve Ekibi Gelibolu İlkokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi’ne Ziyarette Bulundu!
Gencay Eroğlu ve Ekibi Gelibolu İlkokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi’ne Ziyarette Bulundu!
Girne İnisiyatifi’nden “Halkı Bilgilendirme Toplantısı”na Eleştiri
Girne İnisiyatifi’nden “Halkı Bilgilendirme Toplantısı”na Eleştiri
DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu ve Beraberindeki Heyet KTMMOB’ni Ziyaret Etti
DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu ve Beraberindeki Heyet KTMMOB’ni Ziyaret Etti
Bakanlar Kurulu Tamamlandı
Bakanlar Kurulu Tamamlandı
“çocuk Gözüyle Kıbrıs’ta Meslekler” Temalı Fotoğraf Yarışmasının Sergi Açılışı Ve Ödül Töreni Yapıldı
“çocuk Gözüyle Kıbrıs’ta Meslekler” Temalı Fotoğraf Yarışmasının Sergi Açılışı Ve Ödül Töreni Yapıldı
İskele Belediyesi ve Gençlik Merkezi etkinliklerini erteledi
İskele Belediyesi ve Gençlik Merkezi etkinliklerini erteledi
CTP adaylarını Girne’de tanıttı
CTP adaylarını Girne’de tanıttı
‘Çocuk Şenliği’ ve ‘Uçurtma Şöleni’ ertelendi
‘Çocuk Şenliği’ ve ‘Uçurtma Şöleni’ ertelendi
Tüketiciler Derneği Başkanı Işık’tan hükümete çağrı
Tüketiciler Derneği Başkanı Işık’tan hükümete çağrı
Geçitkale de artık Cıttaslow
Geçitkale de artık Cıttaslow

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim