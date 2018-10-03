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UBP Genel Başkan Adayı Atun, Ankara'da Maliye Bakanı Albayrak İle Görüştü

UBP Genel Başkan Adayı Atun, Ankara'da Maliye Bakanı Albayrak İle Görüştü

03 Ekim 2018 Çarşamba 15:12
UBP Genel Başkan Adayı Atun, Ankara'da Maliye Bakanı Albayrak İle Görüştü

UBP Gazimağusa Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Sunat Atun, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti.
 

Sunat Atun Kampanya Ofisi’nden verilen bilgiye göre, Atun; Ankara temaslarına Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı makamında ziyaret ederek başladı. Atun, ziyaretle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Sunat Atun'un açıklaması şöyle:


"Bugün çeşitli temaslarda bulunmak maksadıyla Ankara’ya ziyarete geldim. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı, Aziz kardeşim Sayın Berat Albayrak ile yeni makamında biraraya geldik. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti kökleri binlerce yıllık bir devlet geleneğine dayanan, hem bölgesel hem de küresel olarak bir duruşu olan, bir felsefesi olan güçlü bir devlettir. Kimilerinin beklentisinin aksine, Türkiye Cumhuriyeti dönemsel ekonomik krizlerle veya benzeri algı ve itibarsızlaştırma operasyonları ile eğilecek, bükülecek veya yalpalayacak bir devlet değildir. Köklerimizin dayandığı Anadolu halkı, bu topraklardaki bağımsızlığını ağır bedeller ödeyerek kazanmıştır ve ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından ve hürriyetinden asla feragat etmez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük gücü ve güvencesi olan Anavatanımızın her geçen gün daha da güçlenerek yoluna devam etmesi bizi mutlu etmektedir. Bugün Sayın Berat Albayrak ile yaptığımız görüşmede de bu kararlılığı ve inancı yeniden teyit etmiş olduk...”

 

Son Güncelleme: 03.10.2018 18:33
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