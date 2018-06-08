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UBP Gazimağusa'da Aday Tanıtımı Gerçekleştirdi!

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Gazimağusa bölgesindeki Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi adayları için tanıtım etkinliği düzenledi.

UBP Gazimağusa'da Aday Tanıtımı Gerçekleştirdi!

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Gazimağusa bölgesindeki Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi adayları için tanıtım etkinliği düzenledi.

08 Haziran 2018 Cuma 06:14
UBP Gazimağusa'da Aday Tanıtımı Gerçekleştirdi!


Ulusal Birlik Partisi (UBP), Gazimağusa bölgesindeki Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi adayları için tanıtım etkinliği düzenledi.
UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, geceye, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, bölge milletvekilleri, partinin bölge teşkilatları temsilcileri, parti gönüllüleri katıldı.
Genel Başkan Hüseyin Özgürgün, Gazimağusa'nın UBP için önemine vurgu yaparken, “Partimizin bir çok simgeleşmiş ismi Gazimağusa'dan. Burası ile ilgili ayrı bir heyecan duyuyoruz” dedi.

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4 yıl önce destekledikleri İsmail Arter'i yeniden destekleme kararı aldıklarını hatırlatan Özgürgün, “4 yıl önceki gibi güven ve desteğimiz sürüyor. İsmail Arter kardeşimiz, önümüzdeki dönemde de Gazimağusa'ya eşsiz hizmetler verecektir. Gazimağusa’da ortaya koymuş olduğu hizmet ve projelerle, kendisine 4 yıl daha güven ve destek vermemiz kaçınılmaz olmuştur” diye konuştu.
Genel Başkan Özgürgün, Gazimağusa gibi, Vadili, Paşaköy, Akdoğan, Beyarmudu, Serdarlı, İnönü, Yeniboğaziçi'nde de UBP damgası vurulacağını belirterek, tüm adaylara başarılar diledi.
UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu da, etkinliğe geniş katılım sağlandığına işaret ederek, “Gazimağusa'yı başarılı bir dönem daha bekliyor” dedi.
Oğuzhan Hasipoğlu, “tüm ayak oyunlarına rağmen, genel seçimlerden başarı ile çıktık. Halkın UBP'ye güveni, mevcut hükümetin icraatsızlığı sayesinde daha da arttı. Yerel Seçimde alacağımız başarı, siyasetin yeniden şekillenmesine de vesile olacaktır” diye konuştu.
 

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Son Güncelleme: 08.06.2018 09:38
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